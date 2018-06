Analistas consideran que la autoridad perdió la credibilidad en la población con sus contradicciones

Renuncia de Carlos Romero se mantiene en el pedido principal de los alteños

Conflicto. UPEA y UMSA suman peticiones de renuncias de autoridades de Estado. Autoridad ministerial dice que no se alejará de sus funciones.

Sábado, 2 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Movilizados. Estudiantes mantienen activas sus protestas contra el Gobierno en El Alto.

La presentación del policía que supuestamente sería el responsable de la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila, no calman los pedidos de renuncias.

Los estudiantes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), ratifican el pedido de renuncia del ministro de Gobierno Carlos Romero.

El conflicto con los universitarios de El Alto, no logra calmarse. Los universitarios continúan movilizándose por la muerte de Jonathan y por sus demandas del presupuesto de la UPEA.

Decisión. La UPEA en su asamblea general docente estudiantil determinó exigir al Órgano Judicial identificar y sancionar a los autores intelectuales.

Piden al presidente Evo Morales, la destitución inmediata del ministro Romero. "Si bien se ha identificado al autor material exigimos que se identifiquen a los autores intelectuales así como el uso de armas no convencionales en todas las represiones sociales", dio lectura del comunicado el rector de UPEA, Ricardo Nogales.

A este punto, añadieron el pedido de renuncia del Ministro de Economía, Mario Guillén, además del vicepresidente de Presupuesto, Jaime Durán “por su incapacidad de diálogo en la atención oportuna de sus demandas del sector”.

Por otro lado, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de la ciudad de La Paz, ratificó el pedido de renuncia de Romero, y del viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

Análisis. Para los analistas políticos Renzo Abruzzese y Víctor Hugo Cárdenas, el pedido de renuncia de Romero ha crecido de manera sorpresiva y esto ha provocado un descontento general con su función que este estaba desempeñando en esa cartera de Estado, por lo que consideran que el Gobierno optará por buscar su alejamiento.

Cárdenas señala que a su parecer el cambio de ministros se dará en cuanto la situación de conflictividad se haya calmado, tal y como sucedió en casos anteriores.

El también ex vicepresidente del país, afirma que en el interior del partido de Gobierno existen diferencias internas y que de cierta manera, Romero ahora puede tropezar con estas posiciones en el interior del partido. "El caso Jonathan se convierte en uno de los peores conflictos del Gobierno y ahora una de sus figuras principales pierde credibilidad", dijo.

A esa misma posición se refirió Abruzzese, quien recordó que las contradicciones e hipótesis en torno a la muerte de Quispe Vila, son la caída de la imagen emblemática de Romero dentro del Gobierno. "Se entramparon en sus propias mentiras y contradicciones, por eso la comunidad alteña pide la renuncia de ellos porque no se puede manejar un caso delicado con esos argumentos infantiles. Pareciera que no han comprendido la importancia y el riesgo de enfrentarse a la comunidad alteña", alertó.

Para Abruzzese, el Gobierno optará por alejar a Romero del cargo, porque su imagen conciliadora ya no es garantía en el país. "El hecho que los alteños lo rechacen es una alerta fuerte, porque son un sector poblacional importante y fuerte y el hecho que ahora no lo quieran ellos, es difícil pensar que otros sectores lo van a respaldar", dijo.

Respuesta. Sin embargo y pese a los pedidos que han ido en aumento en los últimos días, el ministro Carlos Romero respondió enfáticamente “no voy a renunciar”. "Yo voy a ser enfático, yo no voy a renunciar, porque no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Yo trabajo honestamente y no tengo porqué renunciar", manifestó Carlos Romero en declaraciones a radio Éxito, según la publicación del portal Urgentebo.

Acusó a los rectores de la UMSA Waldo Albarracín y el de la UPEA Ricardo Nogales de gestar planes desestabilizadores.

Desde el Gobierno respaldaron esta posición y convocaron a la UPEA al diálogo anunciando que el presidente Morales estará presente cuando se cierren los acuerdos. "El querer incorporar como parte de la negociación la renuncia de algún ministro es un aspecto de condicionamiento político no pertinente en el marco de la mesa de negociación. Incorporar al presidente a la mesa de diálogo técnico, creemos que no es lo adecuado", manifestó el ministro de Educación, Roberto Aguilar, vocero oficial en el conflicto con los universitarios.

Mientras que el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, explicó que la responsabilidad de la muerte del joven recae solo en el subteniente Cristian Casanova, debido a que modificó una escopeta para lanzar gases, como instrumento para disparar canicas.

Desconfianza. El politólogo Renzo Abruzzese, inclusive puso en duda la versión del Gobierno con relación a la culpabilidad del policía.

"Hay variables sin responder. ¿Cómo sabemos si es verdad?, ni si quiera la última versión es creíble, lo cierto es que se cobraron una vida en conocimiento de las autoridades", mencionó.

Albarracín, también manifestó su desconfianza en la responsabilidad del subteniente Cristian C.C. por la muerte de Jonathan Quispe y señaló que a su parecer este estaría siendo sacrificado. "Sacrifican al subteniente Cristian Casanova para proteger al rey", dijo en relación al ministro Romero.

24 de mayo

Fue la manifestaciones de la UPEA que terminó con muerte de Jonathan.

3 Versiones

Dieron antes del último informe presentando al responsable de la muerte del estudiante.

Tía de policía niega 'rotura de la cadena de mando'

“Mi sobrino no rompió la cadena de mando, ellos siguen órdenes superiores”, fueron las palabras de la tía del subteniente de la Policía Cristian Casanova, señalado como el autor material de la muerte de Jonathan Quispe, estudiante de la UPEA.

“No (disparó por su cuenta) porque ellos son ordenados, no toman ninguna decisión (por sí solos)”, sostuvo.

Asimismo, cuando los periodistas le consultaron a la familiar si considera que sus superiores lo acusan para salvarse de cualquier tipo de responsabilidad en el caso, ella contestó: “sí”.

El uniformado fue imputado formalmente por el delito de asesinato y pidió su detención preventiva.

El fiscal César García, coordinador de El Alto, indicó que el Ministerio Público remitió el caso a la justicia ordinaria y el aprehendido está en celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Alejados por conflictos

Alicia Muñoz (Gobierno 2006-2007). En su gestión se dieron hechos violentos con muertes de pobladores en Huanuni, Oruro y la crisis de enero en la disputa por la prefectura del valle.

Wálter Villarroel (Minería 2006-2007). Alejado del cargo tras el choque armado entre asalariados y cooperativistas, que dejó 16 víctimas.

Alfredo Rada (Gobierno 2007). Salió del cargo en medio de los hechos de “La Calancha” , cuando 3 jóvenes fallecieron en violentos enfrentamientos entre la Policía y chuquisaqueños.

Víctor Hugo Cáceres (Educación 2007). Reveló que fue obligado a renunciar al negarse a descontar a profesores que acataron un paro de actividades en la época.

Sacha Llorentty (Gobierno 2010 - 2011). Renunció tras violenta represión policial a indígenas en Chaparina.

Cecilia Chacón (Defensa 2011) . Renunció por desacuerdos con el presidente Evo Morales por el Tipnis.

Hugo Siles (Viceministro Autonomías 2015- 2018). Renunció al cargo en medio de la crisis de Incahuasi.