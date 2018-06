Alerta naranja en: Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz

Prevén fuerte frío el fin de semana, bajo cero en los Andes y 8 grados en Santa Cruz

Datos. Temperaturas no disminuirán más que otros años. El frío será más intenso en julio. Hay personas que se organizan para ayudar a los que viven en las calles.

Sábado, 2 de Junio, 2018

Un frente frío que ingresó ayer en la madrugada al país persistirá este fin de semana, incluso las temperaturas bajarán un poco más, según el pronóstico de Aasana y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Aunque ayer ya se sintió el intenso frío en distintas zonas del país. Por ejemplo, en La Paz, se observaron los columpios del parque Pura Pura, donde se acumuló un poco de agua, congelados. En Uyuni, (Potosí) donde se suelen registrar las temperaturas más bajas del país, se alcanzó los -14 grados. Este fin de semana, este clima afectará principalmente a La Paz, Tarija y Santa Cruz. Se esperan temperaturas de -6 en Oruro y en la capital cruceña se descenderá hasta los 7 u 8 grados. Estas bajas temperaturas provocó que las personas rápidamente se movilicen para ayudar, principalmente, a los que viven en situación de calle. Incluso, en Santa Cruz, hay personas que ni se conocían, pero se agruparon, para llevar alimento y ropa por las noches.

En Santa Cruz hoy más habrá lluvias aisladas y en el Altiplano se esperan vientos moderados a fuertes. Willy Rocha, meteorólogo de turno del Senamhi, informó que hoy para Santa Cruz se espera una mínima de 8 que se registrará en la madrugada y en el largo del día ascenderá hasta los 18, para mañana la mínima será de 7 y la máxima de 18. Ambos días los cielos estarán nubosos. Aunque la diferencia es que hoy por la mañana aún se esperan algunas precipitaciones. Para el lunes serán de 9 a 21 grados. En el caso del Altiplano, se esperan temperaturas bajo cero todo este fin de semana, aunque sin lluvias. Por ejemplo, hoy en El Alto será de -7 grados, en Oruro de -6 y Potosí de -4. Para mañana en El Alto y Potosí subirá un grado la mínima, mientras que en Oruro bajará uno. En esta zona se proyecta que se registren vientos moderados, las ráfagas oscilarán de 30 a 70 km/hr.

Con el aviso de alerta que emitió el Senamhi el jueves, se anunció que en los valles cruceños podría haber helada. Aunque el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Luis Alberto Alpire, luego de hacer ayer una inspección por la zona, explicó que esto se descarta debido a que hay bastante humedad en el ambiente. Aunque pidió a los productores tomar los recaudos necesarios pues a medida que avance el invierno, el riesgo de heladas es inminente. Citó que entre las medidas de mitigación se debe disponer de riego para humedecer los cultivos y evitar que el descenso de temperaturas los queme.

En julio se proyectan más frentes fríos. Rocha al igual que el meteorólogo de turno de Aasana, Gonzalo Céspedes, confirmaron que este mes aún habrá varios ingresos de frentes fríos, pero julio será el mes con más bajas temperaturas del año. No obstante, Rocha aclaró que no descenderán más de los parámetros mínimos de otros años. "Aunque ya es el ingreso del invierno, no se prevé superar los parámetros históricos. Los descensos serán los esperados", agregó.

En el caso de Santa Cruz, la histórica más baja fue en junio de 1996, con 3.7, seguida de mayo con 5.5.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas. Desde el Ministerio de Educación recordaron que rige el horario de invierno, que fija una variación de media hora en el ingreso y salida de escolares. La autoridad de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, recordó que no es obligatorio ningún tipo de uniforme en estas épocas.

1 Línea

gratuita hay en Santa Cruz para emergencias: 80012-5050.

Se organizan para ayudar a personas en situación de calle

Los integrantes de "Abrigando Corazones", en Santa Cruz, se organizaron rápidamente, pues la misma noche que descendieron las temperaturas, el jueves, ya realizaron su primera salida del año a las calles de la ciudad para entregar ropa y alimento. Son más de 100 participantes, aunque 20 son los más activos. Una de las voluntarias, Emma Angulo, contó que con recursos propios hace algunos días ya compraron 100 metros de tela polar para cortarlas y formar frazadas que ya están entregando a los que viven en situación de calle. Saldrán tres veces a la semana, alrededor de las 21:00 se reúnen para preparar el alimento ellos mismos y desde las 22:30 recorren las calles. Angulo contó que son personas de distintas edades, oficios y que inicialmente nadie se conocía.

Este grupo se unió, en el 2017, a través de una publicación en, "Alguien Sabe", de Facebook, donde una de las actuales integrantes publicó algo así, "Alguien sabe quién quiere ayudar a las personas en situación de calle llevándoles ropa y alimento". Contestaron 50 personas, de estas 20 dejaron su número, así se formó el grupo en Whatsapp, son integrantes, la mayoría desconocidos entre sí. Para colaborar se puede llamar al: 773-39896.

Como este son varios los grupos de ayuda en el país. En el caso de Santa Cruz también los Voluntarios de Ayuda al Hospital Oncológico (Vaho), lanzaron su campaña,"Abrigando corazones", buscan recaudar 300 de cada una de las prendas para abrigar como: frazadas, pares de medias, guantes, además de papel higiénico y pañales. Para ayudar se puede llamar a 709-99551.

En Chuquisaca, la secretaria de Desarrollo Social y Humano de la Gobernación, Mery Romero, presentó la campaña “Un abrigo para un amigo” mediante la que se prevé recolectar, entre junio y julio, más de 250.000 prendas abrigadas, que serán distribuidas a las familias más necesitadas de los 29 municipios de ese departamento. La actividad cuenta con el apoyo de 500 personas de diferentes instituciones de Chuquisaca.

Albergues en municipios

> En la capital cruceña

El albergue municipal de Santa Cruz ya funciona hace más de una semana, ayer hubo mayor asistencia de personas en situación de calle. Se brinda alimentación y servicios de salud, el único requisito es no estar bajo influencia de ninguna droga.

> Municipio de montero abre albergue transitorio

La Secretaría Municipal de Desarrollo Humano de la alcaldía de Montero abrió ayer el albergue municipal temporal en el coliseo Andrés Ibáñez. Contará con el servicio de medicina y alimentación.