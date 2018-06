A 91 litros por persona hasta el 2022

Productores de leche apuntan a subir el consumo per cápita

Celebración. En Santa Cruz y La Paz, se realizaron actividades en el marco del Día Mundial de la Leche.

Sábado, 2 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Actividad. Niños de la Unidad Educativa Carmen Ortiz de Peredo recibieron productos lácteos.

Productores lecheros, a través de la Federación departamental, Fedeple, hicieron conocer la meta que tiene el sector en poder incrementar el consumo de leche, no solo en el departamento sino en todo el país. El objetivo es lograr que hasta el 2022 las personas tengan un consumo de al menos 91 litros de leche, para ello están trabajando de la mano de instituciones que les están brindado su apoyo.

Es necesario aumentar el consumo. Klaus Frerking Adad, presidente de Fedeple, indicó que según los datos oficiales del Fondo Pro Leche, el consumo de leche en Bolivia es de alrededor de 62 litros per cápita, comparativamente, el consumo anual en Paraguay es de 130 litros de leche por persona y en otros países la cifra aumenta: Uruguay (250), Argentina (210), Brasil (176) y Chile (145), con estas cifras se demuestra que Bolivia está entre los últimos consumidores de leche. "Cada quien tiene que hacer su parte, los padres de familia, autoridades departamentales y nacionales y así hacer un solo grupo y decir que este producto es fundamental en la canasta familiar", aseveró, a tiempo de agregar que Fedeple se ha tomado la bandera del consumo de lácteos con la campaña "alimentá tu cuerpo... consumí lácteos" en el cual están muy optimistas en alcanzar sus metas hasta el año 2022. "Esto se va a lograr con programas, con ayuda de autoridades departamentales y nacionales", acotó.

El gobierno también tiene sus metas. Por su parte el director de Pro Bolivia, Víctor Escobar, dijo que el reto de elevar su consumo a 130 litros por persona al año hasta 2020 y superar los 160 litros hasta 2025, en el marco de los objetivos de la Agenda Patriótica del Bicentenario. "El Gobierno pretende alcanzar a 2020 con unos 130 litros de consumo per cápita año y ojalá llegar al 2025 con 160 litros de leche, tal vez un poco más en el consumo per cápita año", señaló a los periodistas. Precisó que en los últimos 12 años el consumo de leche subió de 28 a 62,5 litros per cápita al año, lo que representa un aumento de al menos 222%. Anunció que se acentuarán los programas gubernamentales para fomentar el consumo "directo" de leche en el país, como apoyar a los municipios en la distribución del desayuno escolar o mediante el subsidio de lactancia.

El sector lechero en Santa Cruz. Los productores de leche en Santa Cruz generan 1.200.000 litros diarios, y que gracias a la alta genética en la región hay vacas que superan los 50 litros por día. De acuerdo a proyecciones de Fedeple, en Santa Cruz el consumo lácteo es superior al indicador nacional; además teniendo en cuenta que el departamento cruceño produce aproximadamente el 80% de la leche en Bolivia. La denominada cuenca lechera departamental comprende íntegramente el Norte Integrado, áreas de la provincia Andrés Ibáñez y de Cordillera.

El Día Mundial de la Leche es una fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el propósito de incentivar el consumo de productos lácteos en todo el mundo.

2001 Primera vez

que se celebró el Día Mundial de la Leche establecido por la Organización de las Naciones Unidas.