Informan que hermano de Ariana Campero es funcionario público y ganó una licitación

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó que Gabriel es hermano de la exministra y que trabaja en su cartera de Estado

Viernes, 1 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Gabriel Campero Nava y Ariana Campero.

Gabriel Campero Nava, hermano de la ahora exministra de Salud, Ariana Campero, es funcionario del Ministerio de Trabajo y ganó una licitación en otra cartera de Estado cuando su familiar aún era autoridad gubernamental, informó un diario cruceño.



Según la publicación, Gabriel trabaja "como jefe de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Trabajo y en abril de 2016 ganó una licitación sobre difusión de contenidos en redes sociales para el Ministerio de Medioambiente y Agua".



El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó que Gabriel es hermano de la exministra y que trabaja en su cartera de Estado, pero aseguró que "no recuerda" desde cuándo ni en qué condiciones fue contratado.



El reporte periodístico agrega que "si bien no existe ilegalidad alguna, porque el Estatuto del Funcionario Público solo prohíbe el trabajo de familiares en la misma dependencia y éste no es el caso, la diputada Eliane Capobianco (anticipó) que puede haber un conflicto de ética".



Por ello, la legisladora hará una petición de informe para saber cómo fue contratado el Jefe de Relaciones Internacionales.



Además, "hay que saber si está capacitado para el cargo que desempeña y si se lo ha favorecido", apuntó la diputada.



Se conoce que Gabriel Campero Nava es ingeniero industrial y se graduó el 2010 del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cuba).