Albarracín: es imposible pensar en una iniciativa particular del policía que mató a Jonathan

Indicó que el gobierno y la Policía nunca van a reconocer que usan canicas porque no son armas autorizadas legalmente, 'por eso las ocultan, pero no quiere decir que no las utilicen'

Viernes, 1 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Foto: El Alteño

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, afirmó que los efectivos de la Policía actúan en base a un mando y es imposible pensar que el subteniente que disparó contra Jonathan Quispe Vila lo haya hecho por iniciativa propia. En ese sentido dijo que el ministro de Gobierno y las autoridades policiales deberían ser procesados penalmente y no felicitados.



"Un policía no actúa autónomamente porque en la policía ningún efectivo da un paso si no hay la autorización de su superior, y eso llega hasta la instancia política, entonces es imposible pensar que el disparo de ese policía haya sido una iniciativa particular, por eso es hasta indignante que a estas alturas el Presidente (Evo Morales) en lugar de destituir al ministro de Gobierno lo felicite por mentiroso, por atropellador y por soslayar la vida humana", apuntó.



Para Albarracín, las autoridades policiales siempre supieron quién ocasionó la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila, y tuvieron que aceptar esa situación la por la presión ejercida por el sistema universitario y la población de El Alto.



"Lo que ha sucedido hasta ahora y lo que se ha llegado a evidenciar es que las mentiras tienen patas cortas, son ellos los del gobierno, las autoridades policiales, los que mintieron sabiendo lo que ha sucedido desde un principio", remarcó.



Indicó que el gobierno y la Policía nunca van a reconocer que usan canicas porque no son armas autorizadas legalmente, "por eso las ocultan, pero no quiere decir que no las utilicen".



El jueves, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tras siete días de investigaciones y el manejo de varias hipótesis, presentó a un subteniente de la Policía como el responsable del disparo con canica que dio muerte al universitario. Dijo que el uniformado actuó de manera autónoma.



El rector de la UMSA aseveró que las autoridades focalizaron la responsabilidad en un policía de bajo rango para salvarse y decir que "lo han hecho perfecto".



"El Presidente los felicita por ser mentirosos, el Presidente los felicita por amenazar al pueblo de que si no cree en la mentira del Ministerio del Gobierno lo va a meter a la cárcel, el Presidente los felicita por una situación tan irresponsable en la que han incurrido", apuntó.



Dijo si bien el subteniente debe ser procesado penalmente, "no se puede eximir de responsabilidad al resto cuando son ellos quienes han conducido la investigación de principio a fin".