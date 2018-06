CIDH: Panel de expertos observa imparcialidad e inexperiencia de Suxo para ser jueza

La exministra Nardi Suxo se postuló para ser jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sociedad civil envió cartas cuestionando su candidatura

Viernes, 1 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Nardi Suxo Iturri. Foto: Archivo

El informe final del Panel independiente para la elección de jueces y juezas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la exministra Nardi Suxo no cuenta con ninguna experiencia judicial nacional ni internacional, ni con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y advierte que podría existir una falta de independencia e imparcialidad por su estrecha afiliación con el gobierno de Bolivia.



Mientras el panel de expertos concluye con claridad que los candidatos Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Ricardo Pérez Manrique y Humberto Sierra Porto están "altamente calificados", para ser electos miembros de la Corte-IDH, las conclusiones sobre Suxo establecen observaciones.



Respecto a Suxo Iturri, los panelistas consideran "posiblemente riesgoso que no posee el mismo grado de conocimiento y experiencia respecto de actividades judiciales y de las labores del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos que otros candidatos", señala el informe.



Asimismo en la parte conclusiva el panel sostiene que podría "existir una posible falta de independencia e imparcialidad dada su estrecha afiliación con el actual gobierno de Bolivia". Además hacen notar que la candidata "no se mostró dispuesta" a realizar una entrevista que pudo esclarecer las preocupaciones en torno a su postulación.



Suxo aspira a ser juez en la Corte-IDH y para eso en su trayectoria había detallado su pasó por la Defensoría del Pueblo, por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, por la Organización de las Naciones Unidas como embajadora y su participación en otras organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.



Según el informe, el Panel recibió comunicaciones de la sociedad civil como de dos Organizaciones no Gubernamentales respecto a su candidatura y en la que hacen varios señalamientos como la excesiva cercanía con el gobierno, de promover la falta de independencia judicial. Asimismo, de reportes de prensa sobre una serie de acusaciones en su contra; no obstante el Panel señala que estas acusaciones rebasan su capacidad de evaluarlas.



Suxo participó el pasado 30 de abril en un panel junto a los otros candidatos, sin embargo fue increpada por el exalcalde paceño Ronald Maclean, Humberto Roca y otras personas, que le señalaron de haber ejercido persecución política desde el Ministerio a su cargo y que no responde a los principios de defensa de los derechos humanos.



El Panel de expertos independientes nace de la preocupación de la institución Open Society Justice Iniciative (OSJI) que junto con otras organizaciones deciden impulsar este mecanismo para evaluar las calificaciones de los candidatos y candidatas.