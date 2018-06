Conmemoración precedida por Monseñor Sergio Gualberti

Corpus Christi, piden ser misioneros en el día a día

La Iglesia solicita salir de la comunidad y evangelizar con alegría. Critica la violencia y el narcotráfico. El cardenal Toribio, en La Paz, pide a feligreses actos de fe.

Viernes, 1 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: El estadio estuvo lleno como todos los años para la Corpus Christi.

El monseñor Sergio Gualberti, en la homilía de Corpus Christi pidió salir de la comodidad, de los intereses y atreverse a estar presentes donde hace falta evangelizar. Solicitó que los fieles sean misioneros, no solo de la forma tradicional que es viajar a otras ciudades, sino también desde los mismos sitios donde se desarrolla la vida cotidiana porque "es ahí donde hay personas que no creen, que no conocen a Cristo o abandonaron la fe y la práctica cristiana". La autoridad eclesiástica también criticó la violencia, el narcotráfico y los males a los que el hombre no ha podido hacer frente. Por su parte, el cardenal Toribio Ticona, en la homilía en La Paz, pidió a los fieles actos de fe, que demuestren el amor que se tiene a cristo.

'Nos toca ser misioneros en una sociedad mercantilista'. Gualberti resaltó que es urgente que todos asuman con humildad, alegría y valentía la tarea de ser misioneros desde su cotidianidad, con testimonio de justicia y siendo operadores de reconciliación, de paz. "En particular a nosotros nos toca ser misioneros en esta sociedad consumista, mercantilista y mecanizada donde predomina la lógica del poder, del interés del propio bienestar y en una cultura individualista", señaló.

Gualberti expresó que el evangelio es la base para restaurar la dignidad de la vida ante el crecimiento de delitos como el narcotráfico, la explotación de menores de edad, la violencia familiar en particular contra las mujeres y la corrupción.

El Monseñor parafraseó el evangelio de San Marcos, "vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a todo el mundo", ocupó esta frase para pedir que la población sea servidor y evangelice en su misma tierra participando activamente del Congreso Americano Misionero que se realizará del 10 al 15 de julio del 2019.

Cardenal pide la unidad del país. En el Teatro al Aire Libre, Jaime Laredo, en La Paz, el cardenal Toribio Ticona, conmemoró su primera Corpus Christi. Invitó a propiciar conductas de fe, entrega espiritual y amor con el prójimo. También pidió a los feligreses buscar la unidad, la paz, la libertad, solidaridad y respeto en los ambientes donde estén, escuelas o trabajos.

También pidió oraciones por él a los obispos y dijo que fue elegido entre los "últimos" para servir a la iglesia de Bolivia.

CORPUS CHRISTI. Es el día en que se rinde culto al cuerpo y la sangre de Cristo.

CARDENAL. Celebró Corpus Christi, en La Paz.