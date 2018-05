Cambios en el gabinete

Ministerio de Salud, asume Rodolfo Rocabado, sale Campero luego de 3 años

Acciones. La nueva autoridad fijó como una de sus metas realizar la cumbre social de la salud y el acceso a seguro universal. Dirigentes destacan el cambio.

Jueves, 31 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Ministro. Tiene especialidad en Epidemiología y fue parte del Ministerio en los últimos años.

Luego de tres años Ariana Campero dejó el Ministerio de Salud y en su lugar asumió Rodolfo Rocabado Benavidez, quien la acompañó en el Ministerio en los últimos años, ocupando el cargo de director nacional de Servicios de Salud. Fue Campero quien presentó su renuncia y como justificación explicó que fue "por lo avanzado de su embarazo, pues está de más de seis meses". El nuevo ministro destacó que trabajará para la realización de la Cumbre de Salud y en el "proceso de cambio". La nueva autoridad asume en medio del conflicto de salud que hay en el país, principalmente por ítems, aunque los dirigentes del sector ven como positivo el cambio.

Su reto es realizar la cumbre de salud. El nuevo ministro de Salud, Rocabado, se fijó dos metas: una realizar el encuentro por salud y la vida, a pedido del presidente del país, Evo Morales y la otra, el acceso al Seguro Universal. Cuando asumió igual destacó los trabajos de su antecesora, entre los que citó: la implementación de la vacuna antineumocócica para evitar las muertes infantiles y la vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano), con la que a mediano y largo plazo, se evitará el fallecimiento de mujeres por cáncer de cuello uterino. Además, enfatizó la considerable reducción de los afectados por malaria, que según explicó bajó de 20.000 a 1.000.

Campero ratifica militancia y Morales califica de buena su gestión. Campero enfatizó que se aleja del cargo para poder dedicarse completamente a los cuidados del último trimestre de su primer embarazo. "Sepa que aquí tiene una militante del proceso de cambio desde adolescente. Estamos aquí, no por un cambio o por una pega sino por compromiso", dijo. A su turno, Morales calificó como bueno su trabajo e indicó que "cuando decida siempre estará al servicio del pueblo boliviano".

Destacan cambio y esperan acercamiento, aunque hay observaciones. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, espera que se los convoquen al diálogo para buscar una agenda en diversos temas de salud. "Él conoce el sistema de salud, esperamos que tenga la predisposición de un diálogo y concertación", aseveró. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, igual consideró el cambio como positivo, enmarcado en que se necesitaba una autoridad con conocimiento técnico y administrativo de salud, además que esté abierta al diálogo. Agregó que espera que se los convoque para elaborar una agenda que contemple: Ley general, Instituto de Arbitraje, recuperación de procesos de institucionalización en el sistema de salud y un nuevo proyecto de Ley de Jubilación.

El secretario departamental de Salud, Óscar Urenda, calificó de alentador el cambio y agregó que espera que puedan coordinar mejor.

El dirigente de la Federación Departamental de Salud, Robert Pimpo, consideró que el cambio es bueno e igual esperarán la convocatoria al diálogo.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, fue más reservado pues espera un encuentro del sector con la nueva autoridad para a partir de ahí calificar si el cambio es bueno o no. "(Rocabado) Es un profesional que ya estaba dentro del esquema del actual gobierno, creemos que tiene dos opciones: continuar con lo mismo, o, esperemos, tener ánimo de resolver las demandas. Estamos esperando que nos convoque al diálogo", expresó.

El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, consideró que no hay cambio al ser Rocabado funcionario antiguo del Ministerio. En este sentido, opinó que con la nueva autoridad no hay esperanzas de nuevas políticas de salud, ni de cumplimiento al plan de hospitales y no existe la posibilidad de que mejore la coordinación entre el ejecutivo nacional y las gobernaciones o municipios, especialmente de oposición.

También observó que con la designación de un hombre se redujo la cuota de equidad en el gabinete.

29 Abril

Del 2014 inició Campero su carrera en el Ministerio de Salud, como viceministra.

Perfil

> Datos personales

Nacido en Oruro

> Formación

Médico cirujano, graduado de la Universidad Mayor Real de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Realizó diferentes cursos en gerencia en salud en la Universidad Nacional del Oriente.

Tiene distintos diplomados. En educación superior.

La certificación en medicina familiar en la Universidad de Santiago.

Diplomado en Epidemiología.

> Trabajo

Médico de hospitales de Oruro y Chile…

Docente en diferentes universidades del país.

Jefe Nacional de Epidemiología del Ministerio del Área.

Director Nacional de Servicios de Salud del Ministerio del área.

El paso de Campero por el Ministerio de Salud

En enero del 2015 asumió como ministra de Salud, en reemplazo de Juan Carlos Calvimontes. Entonces tenía 28 años, por lo que fue una de las ministras más jóvenes. Estudió en Cuba y este fue uno de los principales motivos de críticas durante su gestión. Desde sus inicios y hasta que se retiró se declaró militante del proceso de cambio. Una de las crisis más fuertes que le tocó atravesar fue la huelga más larga de salud, 54 días, en reclamo a las seis horas de trabajo. Ella posesionó a varias autoridades tanto de la Caja Nacional de Salud (CNS) como de la Caja Petrolera de Salud (CPS), algunas criticadas por lo que tuvo que enfrentar protestas, una de las más largas contra Juan Carlos Meneses (CNS). En varias ocasiones el sector pidió su renuncia.