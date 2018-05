Crece el descontento y la molestia en la población y en los universitarios de la UPEA

Caso Jonathan resta credibilidad al Gobierno de Evo Morales en El Alto

Conflicto. Padres del estudiante descalifican discursos del Gobierno. Abogada denuncia amedrentamiento a los testigos. Universitarios vuelven a las calles e inician huelga de hambre.

Jueves, 31 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Acciones. Universitarios de la UPEA marcharon y bloquearon La Ceja de El Alto por mayor presupuesto y exigiendo esclarecer muerte de Jonathan Quispe.

El caso Jonathan Quispe resta credibilidad del Gobierno de Evo Morales en la ciudad de El Alto.

Los discursos de las autoridades de instituciones estatales no logran dar solución al conflicto con los universitarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que piden esclarecer la muerte del estudiante Jonathan Quispe en las movilizaciones de la semana pasada y los pedidos al presupuesto de la casa de estudios superiores.

Analista considera que el Gobierno empieza a entrar a un clima de mayor tensión y de difícil solución, con un sector de la población históricamente activo en movilizaciones a nivel país.

Situación. Ayer el analista político, Steven Herrera, indicó que a su parecer el conflicto de El Alto tiende a agravarse si el Gobierno no escucha las demandas que tienen los universitarios movilizados.

Recordó que ni el discurso del Ministerio de Gobierno, sobre la ubicación en donde fue herido el estudiante, ni la Policía referente a que Jonathan haya sido herido dentro de un domicilio particular, ni la versión del Ministerio Público sobre la distancia en que Jonathan fue herido con una canica disparada por un petardo, son creíbles para los familiares y la población alteña.

Considera que el Gobierno podría resultar más afectado en este conflicto, considerando la importancia de la población alteña en las luchas históricas del país. "La Policía se ha excedido en el uso de la fuerza. El Alto es un actor importante en el país, con una capacidad de movilización alta. Yo creo que el Gobierno ha errado con sus discursos, para zafar de las responsabilidad y ahora debe responder a las personas movilizadas", dijo.

Al mismo tiempo se refirió al pedido específico de las autoridades de la UPEA, referente al mayor presupuesto económico para su gestión.

Indicó que si bien el Gobierno ha señalado en los últimos días que existen números bajos y que no podrían incrementar el presupuesto económico, surge las interrogantes y molestias de los alteños, por los gastos que se están realizando en el nuevo Palacio de Gobierno o en otros proyectos. "Por un lado, dice que no hay recursos, pero por otro están haciendo gastos y también salen a la luz denuncias de malos manejos económicos en instituciones públicas gubernamentales", añadió.

El politólogo culminó su opinión señalando que el Gobierno deberá sentarse a conversar con los dirigentes de la UPEA y darles solución de manera rápida, en las peticiones que tiene el sector.

Pedidos. Los padres de Jonathan Quispe piden justicia para esclarecer la muerte de su hijo y que las autoridades nacionales activen una investigación transparente.

Rosendo Quispe, padre del universitario fallecido, en contacto con El Día, dijo no confiar en las declaraciones de las autoridades nacionales sobre las hipótesis de la forma en que murió su hijo.

"Ellos dicen que adentro de una casa murió, pero eso es mentira. Cómo van a mentir, acaso a mí me van a mentir o me quieren mamar?", cuestionó el padre.

Señaló que su hijo ingresó herido después de arrojar una piedra hacia la policía que estaba gasificando a los estudiantes.

En el mismo momento, Claudina Vila, madre de Jonathan, indicó en contacto con El Día, que el único pedido que ellos tienen es dar con el responsable de la muerte de su hijo. "Nosotros no tenemos intenciones políticas, nosotros no queremos que la muerte de mi hijo se haga política. Solo estamos pidiendo justicia, que se esclarezca la verdad y se dé con los responsables, que hagan una investigación transparente", manifestó melancólica la madre, agradeciendo a la vez el apoyo que han recibido de la población alteña y de los universitarios de la UPEA.

Denuncia. El padre de Jonathan lamentó que los estudiantes que deben presentarse a declarar como testigos, estén amedrentados.

La misma versión señaló la abogada de la familia, Paola Barriga, quien a la misma vez, denunció el hecho que el Ministerio Público, infringiendo las leyes y protocolos, haya iniciado los peritajes sobre la muerte del universitario sin notificar a las partes interesadas. "Realmente estamos indignados como parte querellante por parte de la víctima, realmente es inaudito que el Ministerio Público si bien representa a la sociedad, ellos hagan de mutuo propio las investigaciones, lo que corresponde es que seamos notificados tanto la parte víctima como la UPEA quien también se ha constituido en parte querellante y seamos parte todos de esta investigación", mencionó.

Movilizaciones. Por otro lado, los universitarios volvieron a salir a las calles ayer para exigir a las autoridades soluciones a sus pedidos y esclarecer la muerte del estudiante de Comunicación Social Jonathan Quispe.

Marcharon por las principales calles de la urbe alteña, tales como la avenida Juan Pablo II y La Ceja, donde interrumpieron el paso de movilidades a la autopista que conecta a El Alto con la ciudad de La Paz. En el lugar instalaron un bloqueo por algunas horas quemando llantas. En la oportunidad la Policía que vigilaba a un costado no intervino la medida. Esta medida se agravó con el primero piquete de huelga de hambre instalado ayer al mediodía para presionar a las autoridades. Daniel Chinche (estudiante), José Luis Machicado (administrativo), Ramiro Huayta y Alfredo Poma (docentes), son las primeras personas que ingresan a esta medida de presión extrema.

19 Años

Tenía Jonathan Quispe, estudiante de Comunicación Social en la UPEA.

152 Millones

De bolivianos dice la UPEA necesitar para su gestión 2018.

Exmayor denuncia agresión de encapuchados

El exmayor David Vargas, que hoy apoya a la UPEA en su acusación por el caso Jonathan Quispe, denunció que fue agredido el martes 29 de mayo, por dos sujetos con pasamontañas.

Vargas salió a la palestra en los últimos días porque, junto a la UPEA, desarrolló una hipótesis que descarta la versión del Gobierno sobre la muerte de Jonathan Quispe y acusa a la Policía de disparar al joven.

Relató que cerca al mediodía se dirigía a su casa por la avenida Illimani, donde fue abordado por dos sujetos, de gran contextura física, que lo hicieron caer al piso y lo insultaron. "Parece que esperaron que la calle esté vacía y se bajaron del vehículo para agredirme", indicó. Aseguró que esos sujetos le amenazaron con que le quedaba pocos días de vida.

Agregó que no lo asustan, pero sí está preocupado por sus hijos.

Quitan título de 'Honoris causa' a Evo y no asisten al diálogo

Franz Gróver Contreras, ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), informó este miércoles que se decidió retirar el título de Honoris Causa que esta Casa de Estudios otorgó al presidente Evo Morales.

Estos son los puntos que resolvió la Asamblea:

1.- De no tradición por parte de las autoridades de la UPEA.

2.- Solicitud de garantías para los testigos, docentes, administrativos y estudiantes, como también para la familia de Quispe por parte de la UPEA.

3.- Retirar el título de Honoris Causa al presidente Evo Morales.

4.- Declarar personas no gratas a todos los senadores y diputados de la UPEA, que no están interviniendo de una manera coherente.

5.- Implementar el mecanismo de control para los docentes.

6.- Toda decisión que se tome con el gobierno tiene que pasar por una Asamblea. Las decisiones de esta Asamblea es de cumplimiento y toda disposición contraria a esta se deroga automáticamente.

Al culminar con estos puntos, la Asamblea acordó no asistir a la reunión con los ministros de Gobierno, hasta que se dé un encuentro con el mismo mandatario.

Sobre este punto, el Gobierno invitó a las autoridades de la UPEA instalar mesas de dialogo para buscar soluciones a sus pedidos; sin embargo, esta se marcó por la ausencia de las autoridades de la casa de estudios superiores.

El ministro de Economía, Mario Guillén, lamentó que la UPEA no haya asistido al diálogo convocado por el Gobierno y dijo que se insistirá en resolver ese conflicto de manera técnica, ya que las demandas de los universitarios giran en torno a temas netamente financieros.

A su juicio, que la UPEA exija una reunión con el presidente Evo Morales convierte sus demandas en asuntos políticos y endurece el camino para llegar a acuerdos que beneficien a los estudiantes de esa universidad.

Mientras que desde la UPEA, el docente Edwin Cuba, señaló que no consideran a los titulares de Economía como “personas válidas” para entablar el diálogo. "No se dialogará con el Ministro de Economía ni con el viceministro Durán", dijo.