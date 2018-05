Decisión de una corte de EEUU

Goni absuelto por muertes de 'Guerra del gas'

Fallo. El juez James Cohn revirtió el veredicto del Jurado contra Goni porque no halló evidencias y pruebas.

Jueves, 31 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Miami. El juez de Florida no encontró pruebas sobre las acusaciones contra Goni y Berzaín.

El juez James Cohn, de la Corte de Distrito de Florida, anunció ayer a mediodía que no se encontraron evidencias suficientes en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada que demuestren las acusaciones de "actos deliberados e intencionales" que provocaran las muertes de ciudadanos bolivianos durante la llamada Guerra del Gas el 2003.

Indemnización. La decisión del juez Cohn revierte el veredicto dictado por el jurado en el juicio civil que había sentenciado una indemnización de 10 millones de dólares que el expresidente debía pagar a las víctimas del conflicto acontecido durante su gobierno, con el argumento de que no existen suficientes pruebas y evidencias que demuestren que Sánchez de Lozada y el exministro Sánchez Berzaín fueran responsables por estas muertes.

No habrá resarcimiento. La decisión del juez fue publicada por correo electrónico, y fue contundente al manifestar que no existe responsabilidad del expresidente y su ministro de Gobierno en las muertes y lesiones causadas en 2003, por tanto estableció que no habrá resarcimiento económico alguno para las víctimas de la llamada Guerra del Gas.

Lo que dijo Goni. "Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia. El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Estoy seguro de que para todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el gobierno, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en nuestra conciencia" dijo en un comunicado escrito el expresidente Sánchez de Lozada.

"Esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas", añadió el exmandatario.

Sustento del juez. La decisión tomada por el juez Cohn se sustenta en que no existió ningún plan o intención de causar daño a la población y que se habría actuado conforme lo que dicta la ley en nuestro país.

"La evidencia demostró que el gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia", agregó Sánchez de Lozada en su conjurado escrito.

Lo que dictó el veredicto del 3 de abril en florida

El 3 de abril pasado, el jurado adoptó un veredicto en el caso del Juicio Civil por la muerte de los ocho bolivianos en los sucesos de septiembre y octubre de 2003. En esa oportunidad, el Jurado halló responsable por la muerte de las ocho personas y determinó un resarcimiento económico de 10 millones de dólares a favor de las nueve familias que procesaron al expresidente ante la justicia de Estados Unidos.

