Según el Ministro de Hidrocarburos

Paralización de la planta de urea es normal

Oposición. El senador Óscar Ortiz presentó una petición de informe por ser la tercera vez que se deja de producir.

Jueves, 31 de Mayo, 2018

Ante la remisión de petición de informe escrito (PIE) por parte del senador Óscar Ortiz (UD) sobre el estado de situación de la planta de amoniaco y urea, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, calificó de "normal y común" el tercer paro de operaciones de la petroquímica que se registra en menos de un año.

Paros programados. Según Sánchez, cualquier factoría puede presentar paros correctivos, preventivos, proactivos o programados. "Este paro es normal y común; lo que pasa es que el senador Óscar Ortiz no quiere que haya industrialización, no se convence, hay dos, tres, cuatro (paros). En la historia de Margarita debe haber cinco paros al año, porque son normales y comunes y las maquinarias tienen que tener algún tipo de problema, y si no tiene problemas, tienen que tener un mantenimiento preventivo", afirmó el ministro a tiempo de agregar que el senador Ortiz se convirtió en el jefe de mantenimiento de la planta de amoniaco y urea. "Lo que pasa es que cuando hay plantas, hay paros, para que no haya paro, no hay plantas. Se puede parar por mil cosas, vibraciones, elevación de temperaturas, fugas", agregó.

Se debe dar una explicación. Ante estas declaraciones, el senador Óscar Ortiz publicó en su cuenta de Twitter "Ministro Sánchez dice que la planta de amoniaco y de urea está paralizada porque existe. La nueva lógica masista: “se estropea porque existe, si no existiera no se estropeara”. No señores! se paraliza porque algo está mal y deben explicárselo al país".

Asimismo, en la denuncia que hizo el senador opositor se estaría generando una pérdida, toda vez que la paralización se debería a una falla técnica, lo que genera pérdidas económicas. "Son tres paralizaciones en menos de seis meses, es una planta que le ha costado millones al país y el Gobierno no nos dice qué es lo que realmente está pasando, si son problemas técnicos, mal manejo de la planta o falta de capacidad técnica por parte de YPFB", manifestó el senador. Por otro lado dijo que dejar de producir la pérdida por día supera los 5 millones de bolivianos, un costo muy elevado para el país.

11 de noviembre

del 2017 fue la primera paralización de la planta en Bulo Bulo.