Para esta gestión

Doble aguinaldo el BCB lo ratifica

Gobierno. La entidad emisora respondió al sector privado sobre su determinación.

Jueves, 31 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Representante. El mismo presidente del BCB respondió ante la determinación del sector privado.

El Banco Central de Bolivia (BCB) a través de su presidente, Pablo Ramos, les ratificó que se cumplirá las proyecciones de crecimiento del 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB), y por tanto, el pago del doble aguinaldo. Asimismo, pidió a los empresarios reconocer que ganaron mucho dinero con el actual modelo económico.

La respuesta. Ante la declaratoria de emergencia del sector empresarial por el anuncio del doble aguinaldo y otras medidas consideradas adversas, Ramos dijo que "los empresarios privados deben reconocer que están ganando porque hay una demanda interna grande, lo que permite un dinamismo económico, y que la estabilidad ha favorecido a todos".

Sobre el PIB. Ramos negó que desde el Gobierno se esté "inflando" el PIB, tal como lo denunció la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que en su criterio, buscaría demostrar que no se alcanzará la tasa necesaria para el pago del segundo aguinaldo. "Trabajamos en la academia muchos años y sabemos que el método que se está utilizando es el correcto, no solo se utiliza en Bolivia sino en todas partes". En análisis de la CNC, el Gobierno aplica una fórmula de cálculo por la cual da por hecho la inversión pública con solo cuantificar el monto de contratos y no así por el flujo de caja real, y aunque el método es empleado por otros países, advirtió que en el caso boliviano va en detrimento del sector privado que es el que debe pagar el doble aguinaldo si se llega a un 4.5% de crecimiento del PIB.

Desde el BCB. El presidente del ente emisor afirmó que el modelo económico, social, comunitario y productivo garantiza crecimiento y acumulación de capital en elevado nivel, que a su vez garantiza estabilidad para muchos años más. "Este modelo es el que corresponde a la época actual del país, que sintetiza las posibilidades que tiene como potencialidades la economía boliviana, y al mismo tiempo responde a las necesidades del crecimiento económico, sería un gravísimo error cambiarlo, modificarlo y peor abandonarlo", dijo Ramos.

Rada se pronuncia. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró que los empresarios privados no tienen motivos para quejarse, porque viven en una estabilidad económica que convierte a Bolivia en un oasis económico en Sudamérica cuyos países atraviesan momentos de recesión, devaluación y crisis.

Agencias eldia@eldia.com.bo