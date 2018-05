La Paz

UPEA retira el título Honoris Causa al presidente Evo Morales

Y declaran persona no grata a Eva Copa, electa senadora en representación de la universidad

Miércoles, 30 de Mayo, 2018

Franz Grover Contreras, ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), informó este miércoles que se decidió retirar el título de honoris causa que esta Casa de Estudios otorgó al presidente Evo Morales y declaró persona no grata Eva Copa, quien en representación de esa casa de estudios fue elegida senadora por el MAS.



"Retirar el título de Honoris Causa al presidente Evo Morales", dice el punto 3 de la resolución aprobada en la Asamblea General.



Asimismo en el punto 4 la FUL alteña decidió declarar personas no gratas a los legisladores que salieron de la UPEA. Mónica Eva Copa, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue parte de la Casa de Estudios alteña.



Resoluciones de la Asamblea General



1.- De no tradición por parte de las autoridades de la UPEA.

2.- Solicitud de garantías para los testigos, docentes, administrativos y estudiantes, como también para la familia de Quispe por parte de la UPEA.

3.- Retirar el título de Honoris Causa al presidente Evo Morales.

4.- Declarar personas no gratas a todos los senadores y diputados de la UPEA, que no están interviniendo de una manera coherente.

5.- Implementar el mecanismo de control para los docentes.

6.- Toda decisión que se tome con el gobierno tiene que pasar por una Asamblea. Las decisiones de esta Asamblea es de cumplimiento y toda disposición contraria a ésta se deroga automáticamente.