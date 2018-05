Médicos acatan paro por falta de insumos y por represión policial

El secretario del Sirmes dijo que como médicos están cansado de ver "tanta represión, tan violenta de parte del Gobierno, estamos también protestando por esto'

Miércoles, 30 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Una marcha de médicos . Foto: Archivo ANF

Los médicos acatan este miércoles un paro de 24 horas por la falta de insumos para los hospitales públicos, el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno y la violenta represión policial.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, informó que el paro es a nivel nacional por la mejora de las condiciones de trabajo y en rechazo a la persecución de la dirigencia.

"Dotación de recursos, ítems, mejora en infraestructura, equipamiento de hospitales y centros de salud. No es posible mantener esta crisis y por eso no tenemos opción si no para manifestarnos. (...) En los nosocomios solo se atenderá en los servicios de emergencia", comunicó Romero.

Asimismo dijo que como médicos están cansado de ver "tanta represión, tan violenta de parte del Gobierno, estaremos también protestando por esto".

Romero aseguró que no se cuenta con reactivos para hacer estudios y los equipos de diagnóstico están deteriorados por lo que se atiende con el 30% de la capacidad en los hospitales; asimismo faltan ítems para profesionales y primordialmente un incremento al presupuesto en salud.

"En todos los departamentos hay una pobreza terrible de toda la salud pública. No hay recursos económicos, no hay ítems, no hay insumos, no hay equipamiento, no hay puestos de trabajo para profesionales que están saliendo al mercado, la crisis es terrible en todo el país", sostuvo.

Puso como ejemplo el caso de la Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas de La Paz, donde hace más de 3 años se requiere la compra de equipamiento, un acelerador lineal para la atención de pacientes con cáncer, lo que hasta la fecha no se ha hecho efectivo.

Lamentó el incumplimiento del Gobierno de no "perseguir a la dirigencia" que se movilizó en meses pasados en contra del Código del Sistema Penal. Aseguró que un médico dirigente de Cochabamba está siendo sometido a amedrentamientos y amenazas.