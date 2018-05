Tras su polémica declaración, Canelas dice que es un 'ferviente admirador' de los cruceños

Remarcó que con sus declaraciones se refirió exclusivamente a un grupo de activistas y políticos de oposición que llegaron de Santa Cruz a Cochabamba para estar en la inauguración de los Juegos Suramericanos con la misión específica de empañar ese evento

Miércoles, 30 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Gobernador Iván Canelas. Foto de archivo: @GobernacionCbba.

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, aseguró que respeta y admira al pueblo cruceño, después de que en pasadas horas calificó de "extraños" a algunos activistas de Santa Cruz que aprovecharon la inauguración de los Juegos Suramericanos para exigir el respeto al voto del 21 de febrero de 2016.



"En ningún momento me referí a la colectividad cruceña en su conjunto, como se pretende interpretar. El pueblo cruceño merece mi más amplio respeto (...) y es importante dejar en claro que mi persona es un ferviente admirador del pueblo cruceño y de ninguna manera pasa por mi mente emitir criterios que vayan en contra de ese sentimiento", aseguró Canelas en una carta enviada a un diario cruceño.



Remarcó que, con sus declaraciones supuestamente mal interpretadas, se refirió exclusivamente a un grupo de activistas y políticos de oposición que llegaron de Santa Cruz a Cochabamba para estar en la inauguración de los XI Juegos Suramericanos con la misión específica de empañar la fiesta que es de los bolivianos en general y de los cochabambinos en particular.



"Considero que los escenarios para la discusión y debate de posicionamientos políticos son otros y no precisamente los deportivos, peor aun cuando los ojos del mundo están puestos en Bolivia en la actualidad", sostuvo.



Entre tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz repudió las declaraciones públicas de Canelas y aseguró que fue un ataque frontal contra todo el pueblo cruceño.



"No permitiremos que ninguna persona menoscabe al pueblo cruceño ni conculque su derecho de expresarse libremente. Exigimos al Director Nacional de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación el inicio de la acción penal correspondiente por esta actitud prepotente, abusiva y discriminatoria contra todo el pueblo cruceño", informó el Comité, mediante un comunicado de prensa.