Actividad se replicará hoy en el Palacio de justicia

'Peluches en protesta' en busca de evitar maltrato infantil

Jornada. Campaña busca provocar a actuar a favor de los niños. Cada año hay 280 infantes abandonados.

Miércoles, 30 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Drama. Miles de niños son vulnerados en sus derechos.

Uno lee los mensajes y es la dura realidad, hay niños que son maltratados, que hacen tareas que no les corresponden, como cuidar a sus hermanos que son bebés, con esto les roban su niñez, comentó Einar Núñez, una persona de la tercera edad que pasaba ayer por la plaza principal, 24 de Septiembre, donde leyó con detenimiento cada uno de los letreros que portaban más de 600 peluches, que de forma simbólica, salieron a protestar para sensibilizar a la población para detectar o prevenir el maltrato infantil. Hoy nuevamente los "peluches saldrán en protesta", se prevé que estén en los alrededores del Palacio de Justicia, a solicitud de los mismos jueces de la niñez y adolescencia.

Buscan que las personas actúen. "Hay niños en las calles, pero no solo esos están en riesgo, hay niños en casas que son igual o más maltratados", reflexionó Marilín Quispe, al leer uno de los mensajes que más la conmovió: "Mi papá me acaricia, pero dice que si le digo a mamá, me dejará de querer". Como estas muchas fueron las historias que portaban cada peluche, como: "Tengo muchas cicatrices porque mi mamá me pega mucho"o "Jimmy quiere conocer a su papá y preguntarle ¿por qué lo abandonó?", todos los mensajes iban acompañados con un "¿Te importa?". El director de Aldeas Sos, Santa Cruz, Guido Pecho, explicó que se reiteró esa frase porque se busca que las personas no sean indiferentes ante el maltrato infantil, que actúen. La institución trabaja con infantes en situación de riesgo social. Pecho, indicó que según un estudio que realizaron con la Universidad Católica Boliviana, cada año 280 niños son abandonados.

Agregó que el principal problema para que se registren estos casos es la indiferencia y el que las autoridades prioricen otros temas antes que la salud.

1 Millón

de niños en el país está en riesgo de perder a su familia.