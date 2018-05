Reconocerán a la orden religiosa de los dominicos

Samaipata brinda por sus 400 años

Efeméride. Las principales autoridades del lugar alistan un acto solemne hoy en la iglesia principal del pueblo.

Miércoles, 30 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: En el centro. De la plaza principal se mantiene el reloj solar desde hace más de cien años.

Magia, hospitalidad, historia, paisajes naturales, además de una gastronomía variada y tradiciones arraigadas, son solo algunas de las principales características de Samaipata, mejor conocida como la "capital del cielo". Hoy está de fiesta, conmemorando sus 400 años de fundación y sus principales autoridades alistan sus mejores galas.

De su gente. Para hoy, el diputado Julio Costas Gonzales, presidente de la Comisión de Políticas Sociales en la Cámara de Diputados, tiene previsto entregar tres reconocimientos a una de las entidades más antiguas y representativas del lugar: la Iglesia católica. "La iglesia ha cumplido un rol fundamental, han aportado al desarrollo y por supuesto hay que reconocer ese trabajo", explicó el legislador a tiempo de indicar que los reconocidos serán: el padre Carlos Cavar, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y la Orden de Frailes Predicadores Dominicos.

Personajes. El presidente cívico, Julio Costas Hurtado, coincide con el diputado y además remarca la función que ha cumplido la iglesia a lo largo de los años en Samaipata. "Todos, pero absolutamente todos los representantes de las instituciones públicas como privadas participaban en la toma de decisiones importantes, en la lista también estaba el párroco de la Iglesia", apuntó.

Padre Carlos Cavar. Ahora párroco de la iglesia en Mairana, llegó a Bolivia hace 48 años y de esos, 17 dedicó a Samaipata. "Yo tenía curiosidad por Latinoamérica y por casualidades llegué a este país, directo a ser ayudante del párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria", recordó el sacerdote croata, que durante sus años en el municipio samaipateño fue más que una guía para los habitantes del pueblo. "Después de algunos años, me convertí en el párroco de Samaipata y como tal, no solo velaba por la Iglesia en sí y sus fieles, sino también administraba otros recursos, porque la gente de aquel entonces confiaba más en el "padrecito" que en cualquier entidad financiera. Es así que terminé manejando cinco cajas: la de la televisión, el de la telefonía fija, la de salud, la de caminos y la de la parroquia", detalló.

Parte del progreso. Si bien antes de la Orden de Frailes Predicadores Dominicos estuvieron los Diocesanos y antes de ellos los Salesianos y antes los Mercedarios; a un representante de los primeros reconocerán hoy. Esto debido a que gracias al padre Carlos Cavar fue una pieza clave para instalar una antena para que Samaipata pueda captar la señal de televisión; asimismo, él mismo se las 'ingenió' para conseguir que Cotas haga el cableado y ponga a disposición de la población la telefonía fija. El padre Cavar también organizó un comité y un fondo pro-salud para que los samaipateños tengan acceso a los principales servicios de salud. Y como si eso fuera poco, también se encargó de administrar los recursos para mejorar varios tramos en el pueblo, "todo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Samaipata", aseveró el religioso.

Los Dominicos. Pero el aporte de esta orden religiosa continúa en la actualidad, puesto que otro de sus representantes llegó hace un par de años al municipio, a hacerse cargo de la Parroquia, desde donde ha descubierto una "mina de oro". "Un día cualquiera, ordenando algunos libros encontré documentos antiguos, algunos datan del año 1700", reveló el padre Juan Saavedra. El religioso con documentos en mano asegura que aún está estudiando los libros, empastados con cuero, carcomidos por las polillas, amarillentos, pero donde está registrado datos reveladores sobre la creación de Samaipata, de su iglesia y las principales actividades de aquellos años. "Aquí está la verdadera historia de los samaipateños", asevera el padre desde el campanario donde se alcanza a ver lo extenso del municipio y las comunidades aledañas.

1 actividad

económica emergente en la zona es la producción vitivinícola.

Principales atractivos turísticos en Samaipata

Naturaleza. Perteneciente a la provincia Florida y distante a poco más de 100 kilómetros de la capital cruceña, este municipio se destaca por ser uno de los principales atractivos turísticos de la región. No solo por el conocido El Fuerte (la mayor obra de arquitectura rupestre del mundo. Se han encontrado restos arqueológicos guaraníes) sino por las caídas naturales de agua y los tallados y formaciones naturales 'curiosas' en los alrededores.

Cuevas. Si bien se trata de un predio privado, su acceso está abierto al público. Se trata del Centro Ecológico Cuevas, donde se esconden tres caídas de agua en un entorno natural mágico, envuelto en una tupida vegetación y con servicios de primera, incluyendo hospedaje.

El Fuerte. El principal imán de la zona es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado así por la Unesco. Es la mayor obra de arquitectura rupestre del mundo, donde se han encontrado restos arqueológicos guaraníes de valioso valor histórico.

El samaipateño es arraigado a su tierra natal

"Actualmente Samaipata cuenta con poco más de diez mil habitantes, en realidad somos más, pero los más jóvenes se van a otras ciudades a estudiar y muchos terminan echando raíces en otros lados, pero aún así no dejan de visitar su terruño", afirmó Julio Costas, diputado nacido en el municipio samaipateño.

"Las tradiciones y costumbres son su principal características, las respetan y siguen al pie de la letra, es por ello que a pesar de la llegada de los extranjeros (desde hace años) en calidad de turistas, Samaipata no pierde su esencia y la gente no es mezquina si de hospitalidad se trata", relató César Herrera, artista y escritor samaipateño. Para profesora, jubilada, Luisa Sotelo (78 años) mantener viva la cultura del lugar es la principal tarea de los habitantes nacidos o no en Samaipata. "Es nuestra identidad y es nuestro deber mantenerla intacta", remarcó.

"Estamos para servir al pueblo"

Tiene 83 años de edad, pero la fortaleza y la energía de cualquier joven con la capacidad y experiencia suficiente para comprender que no hay mejor trabajo que el que se hace con dedicación, esmero y para el bien de toda una sociedad. Raúl Costas Hurtado, un samaipateño de pura cepa, se jubiló como director de una unidad educativa, trabajó como profesor durante muchos años (40 de sus 83 años, los dedicó al magisterio) y después de servir como educador amplió su visión hacia el resto de la sociedad siendo un líder innato, dirigiendo tanto entidades públicas como privadas.

P. ¿Cuántos años va dirigiendo instituciones (públicas como privadas)?

R.C.: Comencé como profesor, luego fui director; ya después de jubilarme, fue subprefecto, alcalde, presidente de Ahorro y Crédito, de la cooperativa de agua, socio y fundador de los transportistas y ganaderos. Me he desempeñado como un hombre de gestión, que se trazaba metas y hacía hasta lo imposible por cumplirlas. No ha sido fácil, pero para eso están las autoridades, para servir a su pueblo, por lo menos yo lo entendí así e hice mi mejor esfuerzo. Hoy por hoy soy presidente del Comité Cívico en Samaipata, además de representante de la entidad moral provincial y director del Comité Pro Santa Cruz y past presidente de las 15 provincias del departamento de Santa Cruz.

P. ¿Cómo ha visto el progreso en Samaipata?

R.C.: El cambio se ha notado, no había una carretera como la que tenemos ahora, no había agua potable, no había energía eléctrica. En cambio ahora tiene todo. Todavía recuerdo cuando se acarreaba el agua y la leña desde muy lejos, y por supuesto, cuando demorábamos hasta 15 días para llegar a Santa Cruz de la Sierra, cuando ahora solo se necesita menos de cuatro horas. Somos un municipio que vive del turismo y nos esforzamos por mantener un nivel de servicio que aprecien tanto extranjeros como bolivianos que llegan hasta esta parte de Santa Cruz.

P. ¿Cuáles son los lugares emblemáticos que se han conservado en Samaipata?

R.C.: La mayoría. Desde la iglesia, que está tal cual desde hace siglos, hasta la plaza. Yo fui alcalde de este pueblo en cinco oportunidades, y el último año tratamos de restaurarla al estilo colonial, con piedras y manteniendo sus arcos, además del reloj solar, una pila que traía agua a través de canales y el kiosco principal. (A eso se suma los monumentos al general Agustín Saavedra y don Vicente Caballero).

P. ¿Qué ha sucedido con la educación y la salud?

R.C.: En cuanto a educación ha progresado, hay más niños y niñas en las aulas en las diferentes unidades educativas; hay más facilidades para que los chicos se formen. En cuanto a salud hay que trabajar aún, hay muchos que aún tienen que viajar hasta la ciudad para hacerse atender, porque aquí no hay ciertas especialidades.

P. ¿Samaipata solo vive del turismo?

R.C.: Es la principal actividad económica, pero no la única. Aquí la gente es muy trabajadora. Ofrecemos servicios de hospedaje, gastronomía variada, turismo ecológico, pero también producimos alimentos. Gran parte de la canasta familiar de la que se surten en la capital del departamento proviene de esta zona.

Raúl Costas Hurtado

Presidente Cívico de Samaipata

