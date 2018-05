Denuncia en la obra Rurrenabaque - Riberalta

Carretera sin control externo ni monitoreo

Obra. Según testimonios de trabajadores, se está colocando material nuevo encima de basura, lo que más adelante tendrá consecuencias.

Miércoles, 30 de Mayo, 2018

La construcción de la carretera Rurrenabaque - Riberalta, en el departamento del Beni, que inició hace tres años cuya adjudicación de la obra fue para la empresa china Railway, solamente tiene un 10% de avance, la misma que desde hace meses no cuenta con un control de calidad externo ni monitoreo, según la denuncia realizada por el senador beniano Yerko Núñez. Ya se presentó una petición de informe a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para que brinde detalles del estado de la obra.

Un comunicado de la ABC respalda la denuncia. Núñez indicó que un comunicado de la ABC publicado el 21 de mayo, da cuenta que que recién se va a contratar un consultor externo a la calidad de la obra, lo que significa que en tres años no se hizo los controles correspondientes. "Se designó 8,5 millones de dólares para la fiscalización de ese proyecto que es llave en mano por la empresa china. Lamentablemente desde el mes de diciembre no tiene una supervisión, los chinos están haciendo lo que les da la gana porque no hay un control que permita hacer una buena ejecución de la obra", dijo el senador.

Se realizó una inspección a la obra. En fecha 15 de mayo una comisión a la cabeza del senador Núñez, realizó una inspección a la obra y de acuerdo a los testimonios de los trabajadores que tienen instrucciones de los encargados de la empresa china colocar material limpio encima de material que no sirve, lo que a la larga trae consecuencias porque los proyectos no sirven a poco tiempo de su ejecución. "Tenemos que meter ingenieros bolivianos para que se haga una buena carretera, me da ganas de llorar cuando yo mismo estoy volqueteando material limpio encima de basura ¿me permitirá un ingeniero boliviano hacer eso?", fue el relato de uno de los trabajadores de la obra registrado en un video testimonial facilitado por el senador Núñez.

Petición de informe. Ante toda esta problemática, el senador beniano, envió una petición de informe al nuevo presidente de la ABC, Luis Sánchez, exigiendo que se remita documentación sobre la contratación, la fecha, monto, del contrato y nombre de la empresa adjudicada para el control de calidad y monitoreo del proyecto, además de la planilla que conforma este equipo. Por otro lado todo el informe de los anticipos financieros y el total desembolsado hasta la fecha para el control y monitoreo del proyecto. "La ABC no está haciendo el control correspondiente. Vamos a transferir toda esta información al nuevo presidente y que conozca todas las irregularidades, como la baja ejecución presupuestaria de parte de las empresas extranjeras", dijo Núñez.

579 Millones

de dólares es el monto contractual de la obra.