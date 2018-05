UPEA pide prueba técnica para probar uso de petardo o escopeta en muerte de Jonathan

Martes, 29 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Conferencia de prensa de la UPEA. Foto: UPEA

El expolicía y mayor David Vargas sugirió, a nombre de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), realizar una prueba en campo de tiro para conocer el daño que puede causar una canica al ser disparada por un petardo o por una escopeta. Vargas dijo que el propósito de este pedido es dar certeza a los bolivianos de lo que realmente ocurrió el pasado jueves y que terminó con la vida del universitario Jonathan Quispe Vila.



"Lo que falta para poder darnos a los bolivianos la certeza de que se está obrando con transparencia, que se está buscando la verdad, de que se intenta buscar a los verdaderos responsables, es que vayamos a la Academia de Policías, a un campo de tiro y ahí hacer el ejercicio de poner una canica a un petardo, compactarlo lo mejor que se pueda, accionarlo a un blanco y ver el daño que puede causar en distancias de 5, 10 ó 20 metros inclusive, para darnos certezas a los bolivianos", apuntó.



Y también "agarrar una escopeta, quitarle la carga que tiene, poner una canica y disparar, y vamos a ser testigos todos los bolivianos de cuál de las dos tesis; de si es una escopeta o herramienta parecida a ella o un petardo, que dice el ministro de Gobierno Carlos Romero, el causante de la muerte de Jonathan".



El pasado jueves, tras la represión policial contra estudiantes de la UPEA, el universitario Jonathan Quispe Vila resultó muerto. El ministro de Gobierno atribuyó el hecho a los propios universitarios que, según dijo, mediante un petardo dispararon la canica; en tanto que las autoridades universitarias señalan a la policía como los autores de la muerte.



Para Vargas, no existe la menor posibilidad de que un petardo tenga la capacidad de "teledirigir una canica desde el distribuidor de La Ceja, desde el Ceibo o desde la pasarela de la Cruz Papal" para dar en la humanidad de Jonathan, como sostuvo Romero.



En ese sentido expresó su alegría de que el ministro de Gobierno se haya apartado de dar explicaciones "porque no conoce y no entiende", y ahora sea un mayor de Homicidios "el que con mayor criterio técnico va entender lo que ha acontecido y va a poder dar ludes claras". Remarcó que está seguro de que su camarada informará y realizará las investigaciones con ética.



La víspera, cientos de universitarios realizaron marchas en distintos departamentos contra el abuso policial y exigiendo justicia por la muerte de Jonathan.