Analistas políticos ven deterioro en la relación con el sistema y dificultad para dar solución a los pedidos

Conflicto con universitarios se le sale de control al Gobierno

Avances. Policía gasifica a universitarios en Cochabamba. UPEA difunde video en el que Jonathan Quispe fue herido y anuncia proceso a responsables.

Martes, 29 de Mayo, 2018

El conflicto que enfrenta el Gobierno con los universitarios del país, parece salirse de las manos de las autoridades nacionales y agravarse cada día más.

Mientras el Gobierno insiste en lavar su imagen y el de la policía, centenas de universitarios salieron ayer a las calles para protestar.

La masiva movilización va en apoyo a los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y por la muerte del estudiante de Comunicación Social, Jonathan Quispe Vila, quien falleció la semana pasada en los enfrentamientos con la policía en una movilización que protagonizaron por mayores recursos económicos.

Movilizados. Siete de nueve departamentos del país se movilizaron ayer en repudio a la muerte del estudiante de la UPEA, exigiendo al gobierno la pronta identificación de los autores del fallecimiento .

Otro de los pedidos con el que coincidieron los estudiantes movilizados fue la atención presupuestaria de parte del gobierno central a universidades públicas.

"Democracia sí, asesinos no", gritaban los manifestantes que coparon el centro de la ciudad de La Paz con la marcha de la UPEA que bajó desde El Alto y luego se unió a la movilización de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la ciudad paceña.

Desde Potosí, los universitarios salieron a las calles exigiendo un mayor presupuesto porque ya no quieren más pérdida de vidas humanas. En Tarija, los estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho también protagonizaron una marcha en protesta por la muerte de Jonathan. Lo misma decisión asumieron los estudiantes de Oruro que también salieron ayer a las calles a protestar. Además de la columna marchista de la UPEA y la UMSA que copó varias calles del centro paceño, en Santa Cruz, la movilización universitaria de la Gabriel René Moreno (UAGRM) también logró reunir a decenas de jóvenes con carteles exigiendo el respeto a las autoridades nacionales.

En Chuquisaca el pedido de la Federación Universitaria Local (FUL) coincidió con la posición de la UPEA, UMSA y UAGRM, para la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Sin embargo y a diferencia de las movilizaciones anteriores, la tensión de la jornada se concentró en Cochabamba.

Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) salieron en marcha y al llegar a la plaza 14 de Septiembre fueron reprimidos y gasificados por la policía. Según información de los mismos estudiantes, varios de ellos quedaron detenidos.

Al culminar las movilizaciones, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, anunció que habrá una reunión a escala nacional para definir otras medidas.

Defensa. En tanto, desde el Gobierno central, el ministro Romero, indicó que a su parecer hay intereses políticos detrás de la movilizaciones de las universidades del país. Un día antes, el presidente Evo Morales advirtió que existiría un afán político para desestabilizar su gestión con acusaciones en su contra. El 2002, para expulsarnos del Congreso, me acusaron, sin pruebas, de "asesino" ahora de nuevo sin pruebas, dicen: "Romero asesino Evo asesino" porque quieren sacarnos del gobierno. Que juzgue el pueblo", dijo el primer mandatario desde su cuenta de Twitter.

Análisis. Los analistas políticos, Paul Artunduaga y Renzo Abruzzese coincidieron por separado en señalar que el conflicto que enfrenta el Gobierno con el sistema universitario lo afecta y deteriora. Artunduaga, asegura que al Gobierno no le conviene tener este tipo de problemas con un grupo numeroso y significativo en el país. "Indudablemente el afectado es el Gobierno. Vemos que antes tenían una relación medianamente cordial, pero ahora ya no se refleja esta situación. Las universidades han cambiado hechos históricos. Cuidado los universitarios están molestos y salen a las calles por la muerte de Jonathan, por presupuesto y sus derechos", dijo el politólogo.

A su turno, Abruzzese, aseguró que existe un deterioro del Gobierno que era evidente por los últimos hechos.

Señaló que en los últimos años se ha visto que el Gobierno sale de un conflicto y automáticamente entra en otro, pero que a la vez no se observan acciones para neutralizarlos de manera contundente. "Lo lamentable es que mientras más despierta la sociedad, más agresiva y violenta se vuelve la respuesta. En este caso no olvidemos que El Alto fue el paladín de los discursos masistas y el hecho que ahora tenga de enemigo a uno de los sectores con mayor población, le juega en contra", alertó.

Investigación. Esta situación se complica más con la presentación del video de una cámara de seguridad en donde se muestra a Jonathan Quispe al momento de ser herido.

Autoridades de la UPEA presentaron el video para denunciar que la Policía asesinó al estudiante y que además pretenden encubrir a los autores del hecho.

El asesor jurídico de la UPEA, Víctor Campos, presentó una serie de fotografías y videos de las movilizaciones del pasado 24 de mayo, fecha en la que falleció Quispe, en las que supuestamente se vería a una persona manejando una escopeta. Señaló que esta persona sería un efectivo policial y sostiene que podría haber sido quien disparó la canica.

De acuerdo a los videos, el joven habría sido herido en la esquina de la calle Martín Cárdenas y 11 de Junio, cerca de la Procuraduría del Estado. Señalan que a las 13:25 Quispe estaba con vida, según videos “documentados en el lugar de los hechos”, y que entonces “recibe el disparo y entra al callejón, donde fallece”; la hora oficial de muerte son las 13:31. "Son estas pruebas las que nos permiten afirmar, sin temor a equivocarnos que se han cometido varios delitos, fue asesinado con alevosía", sostuvo Campos

A esto se sumó la explicación del exmayor David Vargas, docente de la UPEA, quien indicó que se hicieron pruebas que concluyeron que un petardo no podría haber matado a una persona ni disparado a quemarropa. Desafió al ministro Romero a realizar pruebas conjuntas en la Academia de Policías para demostrar que una canica impulsada por un petardo no puede matar a una persona.

Al finalizar, anunciaron la formalización de la querella penal contra los autores intelectuales y materiales del asesinato del universitario, el director del UTOP, los comandantes nacional y departamental de la Policía Boliviana en La Paz, y otras autoridades policiales, por delitos de encubrimiento, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, tenencia o portación de armas no convencionales y denegación de auxilio, ya que sostiene que los estudiantes que encontraron a su compañero herido pidieron auxilio a los efectivos policiales, pero éstos no respondieron al llamado.

195 Número

De la Ley de Coparticipación Popular que genera rechazo de universidades.

9 Personas

Quedaron detenidas en el enfrentamiento de policías y universitarios en Cochabamba.

Entrevista: Joel García,

Dirigente Estudiantil UPEA

"Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias"

Molesto y lastimado, dijo sentirse Joel García, dirigente estudiantil de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), por la muerte de Jonathan Quispe Vila, estudiante de Comunicación Social que murió la semana pasada en los enfrentamientos con la Policía.

En contacto con El Día, el también estudiante de comunicación social, relató los últimos momentos vividos con Quispe y afirmó que la UPEA continuará movilizada en los siguientes días.

P. ¿Cómo sucedieron los hechos?

J.G.: Eran cerca de la una de la tarde y nos estábamos retirando de la movilización. Hicimos una movilización pacífica ni siquiera fuimos a provocar daños, solo nos hemos manifestado por nuestros derechos.

Cuando ya nos estábamos yendo los policías aparecieron por todos lados y se nos vinieron como a cazar.

P. El Gobierno señala que Jonathan quedó herido con una canica disparada por un petardo en manos de los mismos estudiantes.

J.G.: Nosotros hemos corrido a refugiarnos cuando apareció la policía, estábamos lejos de los puntos que el Gobierno señala. Es falso y absurdo la teoría que maneja el Gobierno en el tema.

Nosotros hemos corrido porque de todos lados nos gasificaban, no había por dónde escapar, porque todas las calles estaban con policías y con nubes de gases lacrimógenos que nos arrojaban los policías.



P. ¿Qué acciones van a tomar en este tema?

J.G.: A nosotros no nos van a callar, nosotros vamos a luchar, no vamos a bajar la voz, tampoco nos van a amedrentar con sus discursos.

Nosotros como bloques hemos dicho que vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Estamos analizando en los próximos días declarar un paro indefinido.

P. ¿Qué opinan del discurso del Gobierno donde señala que existe afanes de desestabilizar su Gobierno con las protestas?

J.G.: Se equivoca, nosotros hemos salido a marchar por un pedido económico, no por afanes políticos. Hicimos una marcha pacífica para que nos escuchen, pero en vez de darnos oído nos han agredido y actuado violentamente contra nosotros.

P. ¿Cómo toman las movilizaciones de otras universidades en apoyo a la UPEA?

J.G.: Estamos agradecidos porque eso nos muestra que no estamos solos, los compañeros universitarios del país vamos a continuar movilizados, por nuestros derechos y por el repudio a la acción policial violenta.

Otra acción del gobierno cuestionada por el nivel internacional

Un video que se hizo viral el fin de semana, por la acción de los policías que intentan echar de la inauguración de los juegos Odesur a la activista María Anelín Suárez, generó polémica y molestia en la población.

En las imágenes se muestra que Suárez es obligada a cubrir su polera que tenía puesta con mensajes del 21F.

Este hecho generó polémica incluso a nivel internacional, a tal punto que la División América de la entidad internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), calificó de 'disparate' la declaración del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien afirmó que en los escenarios deportivos no se puede hacer política.

"Es un absoluto disparate sostener que el derecho internacional prohíbe las expresiones políticas durante espectáculos deportivos. Ese argumento no tiene ningún asidero jurídico", dijo a ANF José Miguel Vivanco, jefe de HRW.