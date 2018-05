Albarracín advierte pacto Gobierno-Policía para garantizar impunidad en represión a protestas

La autoridad afirmó que lo más grave es 'la presión que ejerce la misma policía, el gobierno contra los familiares víctimas para que ya no continúen con la acción legal' de denuncia

Lunes, 28 de Mayo, 2018

Rector de la UMSA, Waldo Albarracín.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, advirtió este lunes que existe un pacto entre el Gobierno y la Policía para garantizar que efectivos del orden implicados en hechos de violencia y sangre en protestas sociales no sean procesados ni investigados.



"Hay un pacto previo a una movilización, donde la Policía le condiciona, no solo al gobierno del MAS, sino a otros gobiernos, que ellos (los policías) van a salir a reprimir siempre y cuando las consecuencias de esa represión no generen acciones legales contra los policías", alertó la máxima autoridad de la UMSA.



En ese sentido, dijo, puede morir alguien, puede perder la vista algún manifestante, "y si es por acción policial se cumple la regla de oro: la fiscalía y el órgano judicial por decisión del gobierno garantizan que no debe haber ninguna acción penal. Ejemplos emblemático los tenemos de sobra, como los casos Chaparina, Caranavi, etc."



El jueves, la protesta de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) reprimida por la policía cobró la vida de un universitario, presuntamente por el impacto de una canica.



Albarracín remarcó que el caso no es casual y sobre el uso de canicas tampoco. "Ya han muerto otras personas en acciones represivas de la Policía por usos de canicas", dijo.



La autoridad indicó que la muerte del universitario se suma a anteriores acciones represivas "groseras" de la Policía, como el caso de la tortura a estudiantes en una Iglesia, y lo más grave, "la presión que ejerce la misma policía, el gobierno contra los familiares víctimas para que ya no continúen con la acción legal".



"Yo no confío en la versión del Gobierno (que el proyectil que mató al universitario salió de los manifestantes), de la forma más objetiva y seria, porque no conozco un solo caso de policía preso, enjuiciado penalmente, sentenciado por muerte de universitario o campesino en movilización", apuntó.



Entonces, dijo, la lógica del actual gobierno es evadir su responsabilidad y después amenazar con juicios penales a quienes insistan en inculpar a las autoridades.



Y el Gobierno "como tiene control sobre la fiscalía, sobre la policía, entonces más bien estamos viendo una situación peligrosa de inseguridad jurídica, de indefensión ciudadana porque cualquier padre, cuando a su hijo le ha ocurrido algo, va ir a estas instancias, pero no va encontrar eco, porque ya en los órganos de investigación está instruido garantizar que los responsables de estos hechos protejan".