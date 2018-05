Carlos Mesa sugiere la unidad entre colectivos ciudadanos y estructuras políticas

La unidad 'es una circunstancia esencial para construir una estructura que sea capaz de derrotar al oficialismo', remarcó el expresidente

Lunes, 28 de Mayo, 2018

El expresidente Carlos Mesa consideró que los colectivos ciudadanos y las estructuras políticas del país deberían unirse para generar candidaturas y así convertirse en una alternativa frente al oficialismo en las próximas elecciones.



Hay una "necesidad de vinculación entre los colectivos ciudadanos, que legítimamente reivindican el cumplimiento del 21F, y las estructuras políticas organizadas que son capaces de generar acciones con un destino concreto, que es la posibilidad de construir candidaturas que junto a la negativa de esta burla al 21F puedan ser opciones alternativas", dijo Mesa a un medio cruceño.



Aunque también reconoció que puede existir una susceptibilidad de los colectivos ciudadanos en relación a los partidos políticos. "Pero creo que es un momento en que la unidad vale para todos", insistió.



Asimismo, sostuvo que las fuerzas políticas de oposición comienzan a entender que el tamaño del desafío histórico que tienen por delante es muy grande y que la unidad no es ya solamente una posibilidad ni un lujo.



Pues la unidad "es una circunstancia esencial para construir una estructura que sea capaz de derrotar al oficialismo. Pero ya no solamente a partir de la unidad por la unidad misma, sino a través de la construcción de propuestas de transformación y ojalá de renovación generacional", expresó.



Los colectivos ciudadanos, dispersos principalmente en las ciudades capitales del país, empezaron a tener protagonismo con las protestas callejeras que surgieron después de que el oficialismo desconoció el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 y, a través de un fallo judicial, logró que el presidente Evo Morales sea habilitado como candidato para las próximas elecciones de 2019.



"Ahora Morales dice que los que protestan son los de la zona Sur (de La Paz) y no de las laderas. (Pero) las encuestas que yo conozco y que me merecen respeto indican que esta tendencia no ha cambiado en estos últimos meses: alrededor del 70% de los encuestados están en contra de la decisión del Presidente y del Tribunal Constitucional de volverse a postular y defienden el respeto al 21F. Si haces una apreciación de ese porcentaje, me parece poco probable que el 70% de los bolivianos viva en la zona Sur o en Urubó (de Santa Cruz)", apuntó.