Mientras el Gobierno minimiza las protestas

Reelección agrava el desencanto contra Evo

A la muerte del universitario Jonathan Quispe, se sumó la expresión ciudadana de 'Bolivia dijo no' contra la repostulación del presidente el 2019.

Lunes, 28 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Las manifestaciones por exigir el respeto al 21F crecen en el país.

Al veredicto con el 51% de la voluntad ciudadana expresada en el referéndum del 21 de febrero del 2016, en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales, día que pasa se agrava espontáneamente con el desencanto de la población por la popularidad del jefe de Estado, que no acepta más de “ninguna manera” vuelva a ser gobierno para el periodo 2020-2025.

"Son hechos masivos de rechazo a la repostulación y de respeto al 21F. El rechazo y la indignación en la población es cada vez más generalizado. La gente, definitivamente perdió el miedo y ya está saliendo a las calles. El gobierno, autocríticamente, va a tener que evaluar", expresa Rolando Villena, exdefensor del Pueblo.

Los hechos e incidentes. La muerte de Jonathan Quispe, universitario que perdió la vida el pasado jueves en una marcha de protesta en El Alto, no hizo otra cosa que encender a viva voz el clamor "Bolivia dijo no", en rechazo a la pretendida repostulación del presidente Morales el 2019.

El Estadio Sudamericano "Félix Capriles" de Cochabamba, en ocasión de la inauguración de los Juegos Deportivos Sudamericanos, el sábado por la noche, en lugar de ser una expresión de júbilo deportivo fue una explosión de rechazo de la población contra el jefe de Estado.

Después de ese incidente, policías se movilizaron inmediatamente e incluso, según un video difundido en las redes sociales, intentaron echar del estadio a una joven que tenía el 21F estampado en su polera. Carlos Cordero, politólogo, sintetiza que todas esas expresiones de rechazo, son secuelas que datan desde el 21F, donde la población hace una internalización de los valores democráticos, enfatizada por las clases medias del país exigiendo respeto.

"Ese desprecio que existió de parte del MAS a las clases medias, en sentido que son apáticas, no les interesa la política, están siendo desmentidas, cuyas acciones de rechazo le están diciendo al gobierno "te equivocaste", precisó.

Otro exdefensor. Por su parte, Waldo Albarracín, señaló que el Gobierno con sus actos, como la muerte del universitario Quispe, abruptamente atribuidas a una “canica” de los propios universitarios, genera no solo rechazo, sino una indignación generalizada.

En respuesta a todo ello el ministro Romero solo atinó a decir, por los incidentes de Cochabamba, afirmó que en los escenarios deportivos no se puede hacer política." No se llevan mensajes de provocación, no se llevan mensajes de discriminación racial y estas normas internacionales las hemos recogido en el Decreto Supremo 1515 de febrero de 2013", dijo.

Sin embargo, Villena señaló que cuando un pueblo es avasallado en sus principios más elementales cualquier escenario es susceptible de una manifestación ciudadana.