Los jóvenes y su adicción por compartir todo tipo de contenidos

Redes sociales afectan a los adolescentes por un inadecuado uso

No es de extrañarse que en la actualidad muchos jóvenes tienen acceso a las diferentes plataformas virtuales. Pero estas generan una adicción y la mayoría pone en riesgo la información que brinda el usuario menor de edad.

Lunes, 28 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Un grupo de estudiantes prestando más atención a las notificaciones del celular.

Jóvenes cruceños no le dan un uso adecuado a sus redes sociales, algunos no están bien informados sobre las aplicaciones que utilizan y están expuestos a varios peligros. El Día realizó un sondeo en la plaza principal en donde preguntó a los jóvenes cuáles eran las redes que más usaban y si sabían darle un uso adecuado. Por su parte, los expertos en salud mental se manifestaron frente a la problemática.

Adolescentes y redes sociales. El Día realizó un sondeo en la plaza 24 de Septiembre, un lugar muy frecuentado por los adolescentes para postear contenido en sus diferentes perfiles. La mayoría de los encuestados utiliza entre cuatro y seis aplicaciones, las más preferidas son: Facebook, Snpachat, Instagram y Whatsapp para ponerse en contacto con sus amigos. Los post (publicaciones) más sobresalientes son las famosas selfies, los lugares donde se encuentran y la infaltable foto de la comida o bebida que están consumiendo, para luego ser publicadas y generar comentarios y miles de "likes" entre sus amigos o seguidores de sus redes.

A raíz de esta encuesta se consultó con profesionales en el tema de redes sociales y psicólogos quienes brindaron su opinión frente a la problemática que viven los padres de familia de adolescentes.

Expertos se manifiestan con respecto al tema. Mariano Cabrera, entendido en redes sociales, informó acerca de los pros y contras que tienen las cuatro aplicaciones que son más usadas por los jóvenes cruceños. De la misma manera infirió la problemática existente entre los padres e hijos por el inadecuado uso de estas mismas, las cuales señala que son un arma de doble filo para los adolescentes si estos no les dan un uso adecuado. "Lo que tenemos que hacer como padres es observar estas herramientas, cómo funcionan, qué hacen y que entendamos los riesgos y beneficios tampoco hay que satanizar a las aplicaciones. No importa que red social sea el tema, ahora de que un menor de edad suba una foto en bikini no tiene que ver con la red social, tiene que ver con la persona que no recibió cierta educación y conocimiento por parte de sus padres". Cabrera sostuvo que la juventud postea de todo con tal de ganarse los "likes" y pone en riesgo su integridad y su vida debido a sus post y sugirió que tomen más en cuenta el tipo de contenido antes de publicarlo.

Para dar su opinión final, Cabrera dice: "Este es un mensaje doble porque los padres desde niños incentivan a usar las herramientas tecnológicas para que no los molesten", lo que sugiere es que los padres deben integrar estas herramientas de a poco, por ejemplo: puede ser un premio que el joven haga su tarea y se vaya ganando esos accesos y no que ahora se realiza todo lo contrario, nos quejamos por el mismo error que ellos cometieron.

Por el otro lado, los psicólogos Óscar Urzagasti y Tusnelda Flores, señalaron que el uso excesivo de estas plataformas son dañinas para la mente de cualquier adolescente.

" Cada vez los jóvenes se dan formas de abarcar todas las redes sociales no se conforman con solo una y lo peor es que no saben los mecanismos necesarios para manejarlas", acotó Urzagasti. Por su parte, Tusnelda dice que la nueva tecnología se ha convertido en uno de los enemigos potenciales, cuando el manejo y el uso no está vigilado o regulado por los adultos especialmente por los papás. Lo cual conlleva a que estos pasen el día completo frente al celular e influye en el ambiente educativo, ocasionando un decaimiento de sus notas y la poca capacidad mental de percibir las cosas. Esto también nace a raíz del insomnio provocado por el uso excesivo de las redes, destacó Flores.

Preocupación en los padres ante la situación. Muchos padres de familia se encuentran afectados por esta problemática debido a que no les brindan una buena información y no existe una comunicación padre e hijos para enseñarles el uso de las diferentes redes sociales. Y automáticamente pasan a ser los primeros responsables de esta problemática.

Impacto de las redes sociales en la educación

Según la Revista Puro Marketing de España sostiene que la actividad social que los estudiantes realizan online puede estar perjudicando su rendimiento académico. Las adolescentes dedican una media de 12 horas diarias a las actividades relacionadas con los medios de comunicación, especialmente a las redes sociales, mensajería instantánea o navegar por internet. Esto afecta al grado de concentración que demuestran en clase, el tiempo que dedican en casa a realizar trabajos y estudiar e incluso al tiempo y la calidad de sueño. En este aspecto, las redes sociales en si no son el problema, pero si su utilización para fines indignos o dañinos para un tercer usuario. Por lo tanto, esta situación hace que el uso excesivo de las redes sociales perturbe el aprendizaje de los estudiantes en diferentes centros educativos. Los expertos de la revista manifiestan que los padres deben tener un control estricto sobre sus hijos con respecto a las publicaciones y fotos que suben a sus diferentes plataformas virtuales.

Las redes más usadas por jóvenes cruceños según sondeo de el día

Whatsapp

El WhatsApp se ha introducido en nuestras vidas y lo que en un principio nació como un servicio de mensajería, hoy se ha convertido en una red social, que no solo admite mensajes de textos, sino conversaciones telefónicas y videollamadas.

ventaja

Herramienta de mensajería instantánea en donde se comparten emojis, gifts, imágenes, videos y permite tener varios grupos de amigos.

Desventaja

Mala interpretación en los mensajes lo cual implica problemas entre sus usuarios.

Facebook

Es la red social más usada, el 96 por ciento de los encuestados la usa y en el mundo concentra a la mayor cantidad de usuarios. Su foco principal son los contactos y amigos que uno hace a través de esta plataforma.

Ventaja

Puede uno estar en contacto con amigos y familiares a través de un contacto directo, aunque la otra persona no este conectada.

Desventaja

Aceptar a cualquier tipo de persona para tener más amigos y likes. Sin saber quién está detrás de ese nuevo perfil.

Instagram

El tema de instagram la verdad es una red social muy visual donde uno comparte más su estilo de vida.

Muestra como es su día a día del usuario y el experto en redes recomiendan que es mejor dejar ese tipo de publicaciones de un lado.

Ventaja

Los usuarios publican sus fotos con efectos, las cuales pueden guardarse en el dispositivo móvil y se comparten con otras redes.

Desventaja

Presenta un riesgo para los jóvenes porque publican desde lo que comen, dónde viajan, dónde estudian qué hacen, etc.

Snapchat

Esta aplicación se ha ganado la buena fama por permitir intercambiar mensajes o fotos con la máxima privacidad posible, puesto que se autodestruyen. Pero también es un refugio anti padres, así lo catalogan los adolescentes debido a que ellos tienen el control sobre esta app.

Ventaja

Mensajes efímeros que duran hasta 24 horas desde el momento de su publicación. Incluye texto, imagen y videos.

Desventaja

Es menos segura que las anteriores redes sociales. Y desde ya el adolescente sabe qué tipo de contenido subirá.