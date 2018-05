En el Concejo Municipal

Sin cambios, elección de directiva

Ratificarán a Sosa (presidente), Sánchez ('vice') y Sucre (secretario). Hay críticas por falta de rol fiscalizador.

Lunes, 28 de Mayo, 2018

Para mañana está convocada la sesión para la elección de la nueva directiva del Concejo Municipal por la gestión 2018-2019. Aunque no se proyectan cambios. Tres concejales serán ratificados en cargos: Angélica Sosa que pertenece a Santa Cruz Para Todos (SPT) en la presidencia; Hortensia Sánchez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la vicepresidencia Franz Sucre (SPT), por segundo año consecutivo, estará en la secretaría. En medio de esto, los mismos concejales observan que no avanza el proyecto de Ley para modificar la forma de elección de la directiva y también el acceso a información para fiscalización de obras del ejecutivo. Analistas critican la falta de alternancia.

Dos concejales de SPT declinan asumir secretaría. Concejales oficialistas hoy tienen una reunión para confirmar los postulantes a la presidencia y la secretaría. La concejal Loreto Moreno, de SPT, indicó que tanto ella como María Bravo, también de SPT, declinaron postularse a la secretaría y que su colega, Rommel Pórcel, aún debe recuperar su salud. "Vamos a la opción de que continúe el doctor Sucre, como es varón... es abogado. No es que no tengamos la capacidad sino que hay muchas cosas que influyen... Nos dijeron también a nosotras las mujeres (al referirse a ella y a Bravo), pero nosotros estamos haciendo un paso al costado para que se mantenga Sucre", aseveró.

Por su parte, los tres concejales del MAS: Tito Sanjínez, Hortencia Sánchez y Melody Téllez, ya tuvieron su reunión y se ratificó como bancada a Sánchez, quien estaría por tercera gestión en el cargo.

Críticas por falta de alternancia. Según reglamento del Concejo, a la primera fuerza política, en este caso SPT, le corresponde la presidencia y secretaría, y a la segunda la vicepresidencia, en la actual gestión, el MAS. Al respecto, Sanjínez criticó que la anterior gestión los dejó con los brazos cruzados para que solo el partido con mayor votación tenga siempre la presidencia". "Todos los concejales entramos en igualdad de condiciones. La gente vota por concejales no por presidentes del Concejo. No hay democracia interna", dijo.

Agregó que hace más de un año presentó una propuesta para que se modifique esta norma pero a la fecha y no se mostró optimismo porque SPT es mayoría.

Según explicó, también solicitó modificar la Ley para que los concejales puedan tener acceso a los contratos de obras previo a la adjudicación. "Cuando ya la obra está concluyendo recién nos llegan los contratos para conocimiento y eso dificulta nuestro rol de fiscalizadores por eso es que se están dando estas situaciones de Cuarto Intermedio y otras denuncias. Lo único que podemos hacer es una inspección en una obra, ver un convenio, recién ahí podemos hacer algo", dijo.

Críticas sobre el rol de concejales. El urbanista, Fernando Prado, indicó que más allá de la persona que esté en la presidencia, este ente perdió el rol fiscalizador y confunde sus funciones con las del ejecutivo. "En la mente de la gente cuando alguien tiene que hacer un aspecto operativo. Nadie dice voy a ir al alcalde (Percy Fernández), dicen, "voy a hablar con la arquitecta Sosa". El Concejo municipal es ejecutivo y legislativo a la vez. Así no se va a fiscalizar", señaló a tiempo de recordar que la desinstitucionalización comenzó con la destitución de los concejales disidentes.

El analista, Federico Morón, coincidió en señalar que el Concejo Municipal perdió su rol fiscalizador, y agregó que se está ocupando temas de coyuntura como el traslado de mercados para el inicio de una campaña política con miras a las próximas elecciones. "Mi evaluación de la presidente es muy deficiente. Comenzando por la usurpación de funciones. No vemos a un alcalde, está ausente...Sin embargo, vemos la toma de decisiones que corresponderían al ejecutivo siendo ejecutadas por la presidente del Concejo... Existe una clara usurpación de funciones. ¿Dónde está la fiscalización?", reclamó.

Informe de gestión. Previo a la elección de la nueva directiva, la presidencia actual y quien se prevé que será ratificada brindará su informe de gestión.

Cuando Sosa asumió su segunda gestión como presidente, enfatizó que trabajaría en 10 pilares, entre estos mercados, salud y seguridad ciudadana.