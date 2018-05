Solo en el departamenteo de Santa Cruz

El consumo de cerdo crece de 3.5 a 9 kg por persona en los últimos cuatro años

Según datos de Adepor, el consumo per cápita de esta carne se incrementó 5.5 kg. Pero el sector no sale de la crisis y culpan a comercializadores. Estiman que haya cierre de granjas.

Lunes, 28 de Mayo, 2018

Porcinocultores de Santa Cruz se sienten como la frase “remando contra corriente” debido a que en los últimos cinco años vienen trabajando en una intensa campaña para incentivar el consumo de carne de cerdo, del cual han tenido positivos resultados, pero paralelo a ello, los precios de los productores cada vez se caen más y estiman que para este año hayan cierre de granjas.

Por su parte, Javier Urenda, presidente de la Asociación de Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor), señaló que el año pasado los socios han invertido mucho dinero en sus granjas, pero a causa de la caída del precio, eso lo lleva a la pérdida y al estar endeudados con los bancos, se ven obligados a cerrar sus granjas.

Situación. El año pasado hubo una crisis del precio, debido a que muchos granjeros incrementaron su producción en el año 2016 y toda su producción sale el 2017, por esta razón es que los productores tenían un excedente de 4 mil toneladas en la gestión pasada y cuando el Gobierno anunció que estaba haciendo convenios con Perú para la apertura de mercados, los porcinocultores se manifestaron señalando el excedente que era evidente en el mercado.

Sin embargo, este año, sucedió algo interesante, si bien la campaña de consumo estuvo acompañando, un poco, el desarrollo de la producción, Adepor notó que a final del año 2017 se generó un equilibrio que a finalizar de enero, cuando generalmente caía la demanda, el nivel de faena de animales se mantenía, y en febrero había tendencia a crecer, pero esto se cayó y culpan a comercializadores o intermediarios de esta carne.

¿Cómo funciona ese sistema del productor y comercializador?

Urenda explicó que el precio del cerdo tiene tres eslabones: el productor, comercializador y vendedor final.

"Hasta febrero todo estaba bien, cuando de repente del centro de esta cadena (los comercializadores), empieza a caerse el precio y repercute hacia atrás (a los productores) y no hacia el vendedor final"; Es decir, el consumidor seguía comprando al mismo precio, pero los comercializadores son los que obligan a que los productores bajen el precio.

Esto ocurre porque desde hace años ese "intermediario" empezó a dominar el negocio, ellos de alguna manera saben cuándo los productores están con los cerdos listos para el mercado y es ahí que los llaman haciéndoles propuestas de bajos precios.

"Nosotros no tenemos el mismo sistema de productores de pollo que si hay sobreoferta no ponen los huevos a empollar. No nos podemos quedar con los cerdos, si hay sobreoferta, igual necesitamos que alguien nos compre los animales, tampoco no los podemos quedar un tiempo, porque otros más pequeños ya están esperando su espacio y es así que nos obligan vender en el precio que nos pongan. Nos llaman, nosotros damos un precio por decir 8 bolivianos el kilo y ellos dicen: tal productor me ofreció en 6 y cuando a uno le imponen el precio, no queda otra alternativa", explicó el presidente de Adepor.

Actualmente ellos están dando a Bs 7 el kg vivo, y señalan que el intermediario vende a Bs 13 el kg gancho y kg final está entre Bs 18 y 20.

Por esta situación, es que Urenda presume que en los siguientes meses habrá cierre de granjas. "Todos coincidimos que en mayor o menor porcentaje estamos afectados, hasta el más eficiente", recalcó

Campaña para incrementar el consumo de cerdo. “La campaña comenzó hace cinco años, sin que nadie sepa nada. En el primer año hasta nos dio miedo de seguir invirtiendo porque no veíamos nada de resultado, pero de ahí se empezó a ver cifras positivas”, contó Urenda aclarando que la campaña fue acompañada por una serie de factores.

Pablo Germán Izaguirre, gerente general de Adepor, señaló que según los datos que tienen en esta institución, que van de acuerdo al volumen de venta y producción, “el consumo de cerdo per cápita en Santa Cruz se incrementó de 3,5 kg en el 2013 a 9 kg en el año 2017”, manifestó.

Crecimiento del sector. Son más de 300 millones de dólares que mueve Adepor a nivel nacional, basados en el volumen de venta, consumo, transporte, servicios de faena, frigoríficos, tomando en cuenta el valor de venta de la carne.

Según las cifras de Adepor, el crecimiento del sector se incrementó un 16% en 2017, basados en el movimiento de animales, lo que representa un crecimiento del 10% de madres reproductoras.

Estos datos coinciden con el 14% del crecimiento en faena.

Regularmente, alrededor de 2.200 toneladas de carne de cerdo se pone a disposición del mercado mensualmente, esto se distribuyen entre la industria y el consumidor final. Estos valores se incrementaron considerablemente los últimos meses del año pasado, explicó Izaguirre.

Precio en mercados. En un recorrido por el mercado Mutualista, frialeros y comercializadores señalaron que el precio de pierna de cerdo para el consumidor final está en Bs 16 y 17; costillas y chuletas en Bs 23 y 24, pero respecto al precio vivo que es que le dan los productores, subió hace un par de semanas. Ellos lo recibían en Bs 5 el kilogramo y ahora se lo dan a 8 bolivianos.

“La venta empezó a bajar desde marzo y abril, hasta la semana pasada nosotros dábamos la carne en 14 bolivianos, ahora está en 16 porque también a nosotros los productores nos subieron. Está en 8 bolivianos el kilo vivo y antes estaba en 5”, develó Juan Ignacio Cruz, comercializador y frialero desde hace 10 años en el Mutualista.

Delia Saigua, comercializadora y frialera a la vez, explicó que a principio de semana no hubo mucha venta de esta carne como en el jueves y viernes. “Estos dos últimos días recién se duplicaron las ventas, debido al festejo del Día de la Madre. Los precios nunca son fijos, suben y bajan todo el año y eso es entendible porque los productores también invierten todos los días en los cerditos”, afirmó mientras atendía a sus clientes en su puesto de venta en el Mutualista.

Por su parte, Sonia Ureña manifestó que a ella le ha estado yendo muy mal, que a veces lo que vende no le da ni para pagar el cerdo. “A nosotros la empresa Sofía nos trae el cerdo, pero desde el lunes subió su precio de 12.5 bolivianos a 13.5 y después de 3 o 4 horas vienen a cobrarnos. El viernes pasado solo logré vender 1.200 y el cerdo cuesta Bs 1.800. Antes vendía entre 3.000 a 4.000 bolivianos”, dijo.

En el mercado Abasto, los frialeros ofrecen el precio de 18 bolivianos. Respecto a las especulaciones de precios que se da entre los comercializares afectando a los productores, nadie quiso hablar al respecto.

FAO: Los cerdos contribuyen a la seguridad alimentaria

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), visto el aumento de la demanda mundial de carne, las especies de crecimiento rápido con un alto índice de conversión de alimentos, como los cerdos, pueden contribuir en gran medida al desarrollo del subsector pecuario. El incremento en el número de cabezas de ganado porcino no se distribuye uniformemente alrededor del globo: Asia lidera este crecimiento, mientras que en América del Norte y Europa el número de cerdos crece más lentamente o se mantiene estable. En África, el porcino ha experimentado en los últimos tiempos un incremento más rápido.

Sin embargo, en los países en desarrollo, la mitad de la cabaña porcina actual sigue manteniéndose bajo sistemas tradicionales de producción a pequeña escala, fundamentalmente de subsistencia, en los que cerdos proporcionan mucho más que carne. Además de contribuir a la seguridad alimentaria como fuente de proteínas, el cerdo también puede representar una red de seguridad financiera, desempeñar una función en las tradiciones culturales o generar ingresos adicionales en contante para pagar los gastos escolares o pequeñas inversiones.

