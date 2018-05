Pese a los ataques del Gobierno

Carlos Mesa 'Seguiré con la causa marítima'

Hecho. La arremetida gubernamental la pasada semana fue por el caso Lava Jato y Quiborax.

Domingo, 27 de Mayo, 2018

El expresidente Carlos Mesa ratificó su decisión de mantenerse como vocero de la demanda marítima pese a los recientes ataques del Gobierno y remarcó que ese compromiso asumido con el pueblo boliviano no da lugar a ninguna posibilidad de renuncia o alejamiento.

"Me haga lo que me haga el Gobierno, yo estaré siempre firme defendiendo la causa de Bolivia, (pero) lo que me preocupa es el efecto de imagen internacional (que se generará al saber) que dos expresidentes vinculados con la defensa de la causa marítima estemos juzgados nada menos que por expulsar la empresa chilena del Salar de Uyuni", dijo.

Por su gestión y un juicio. La Procuraduría pidió a la Fiscalía General investigar a Mesa después de que Bolivia perdió un juicio con la empresa chilena Quiborax, que fue echada del Salar de Uyuni durante el gobierno de Mesa y luego la decisión ha sido ratificada en la administración del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien actualmente cumple la función de agente boliviano ante La Haya en la defensa de la causa marítima.

En este caso específico, Mesa dijo el viernes que el gobierno lo "ve como su enemigo" y explicó que por cuatro razones en su gobierno, expulsó a la Quiborax. Entre ellas porque invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba ulexita en el Salar de Uyuni.

Además, Mesa fue involucrado en el caso Lava Jato por la presidencia de la comisión legislativa que investiga los supuestos pagos de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios bolivianos para adjudicarse obras.

"Pero quiero ser absolutamente claro, yo me comprometí con el Estado boliviano, representado por el presidente Evo Morales, a trabajar en la defensa de la causa marítima, es decir, me comprometí con el pueblo boliviano y ese mi compromiso es inalterable y no da lugar a renuncia, ni a separación alguna", sostuvo.

Agregó que la defensa de los intereses marítimos es una política de Estado en la que siempre responderá a los pedidos o requerimientos del país porque en este tema se hace una representación del conjunto de los bolivianos.

