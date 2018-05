Se han formado diversas plataformas

Jóvenes se integran en agrupaciones para manifestarse dentro del entorno político del país

Avance. Mejorar la democracia y contribuir al desarrollo del país, son los objetivos de la juventud. Pero hace falta más apoyo de las autoridades.

Domingo, 27 de Mayo, 2018

La participación de los jóvenes en el ámbito político es importante para crecer dentro de una sociedad democrática, ya que tienen un rol protagónico en los procesos de cambio para el país. En tiempos de crisis y dificultades son los jóvenes quienes entran en la política. Por lo tanto, la juventud como cualquier otro sector de la sociedad, es fundamental y no puede ser dejada de lado. “Si queremos entender la dinámica de los jóvenes en la realidad boliviana se debe dejar de lado las conjeturas de la post modernidad y aterrizar sobre los fenómenos concretos y de la lucha que están protagonizando en la actualidad”, así lo explica el politólogo Marcio Aranda.

Alternativas de participación El analista político Carlos Cordero explica que existen pequeñas organizaciones en los diferentes departamentos del país que participan de movilizaciones y cuestionan las decisiones de las altas autoridades. Hablamos de las distintas plataformas juveniles, que son mecanismos que ellos utilizan para manifestarse. “La participación de los jóvenes es baja en partidos políticos e instituciones de gobierno, pero en colectivos y organizaciones de sociedad civil es mayor”

Ricardo Rada, representante de la plataforma “FIN” señala que, los partidos políticos toman una postura bastante caudillista, donde no se valora la capacidad y el conocimiento de los jóvenes. “Uno tiene que llegar y ponerse debajo de ciertas personas y no puede pasar por quienes estén a la cabeza”, manifestó.

Por otra parte, el representante de la plataforma “SOS Bolivia” Eduardo Gutiérrez, dice que para ganarse un espacio en el ámbito político depende mucho de la capacidad y el conocimiento que uno adquiere y no tanto de la edad. “Si demuestro a través de mis acciones que soy capaz de generar un cambio, me convierto en una alternativa potencial en la población para hacer las cosas bien, con honestidad, integridad y de cara al pueblo”

Asimismo, Ismael Medrano, dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) señala que los jóvenes deben informarse más de lo que sucede en el país y buscar nuevas opciones de cambio porque la democracia necesita de la participación de ellos. Sin embargo, hacen falta más escuelas e instituciones para la formación política, que solo se la recibe en las universidades. “Se debe dejar de lado ese tabú de que el joven por falta de experiencia no puede".

Datos. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) en junio del 2017, el 59,6% de los habitantes tenía menos de 30 años y la tasa de crecimiento fue de 1,4%. La mayor parte de la población boliviana es joven. Según grupo etario, la población menor de 15 años representa el 32,4%, mientras que quienes tienen entre 15 y 29 años constituyen el 27,2%, ambos grupos suman el 59,6%. En tanto, el grupo de 30 a 59 años representa el 31,4% y la población adulta mayor alcanza el 8,9%.

Norma. La Ley de la Juventud 342, que se aplica a las personas comprendidas entre los dieciséis y veintiocho años, establece los derechos políticos de los jóvenes como la participación individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural del Estado; concurrir como elector y ser elegible en instancias de representación y deliberación en órganos públicos; participar activamente como elector o ser elegible en la vida orgánica de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales.

Análisis. Según los analistas políticos, estamos en una época, donde los jóvenes se están involucrando más dentro de la política. Consideran que la participación juvenil, significa esperanza y renovación. "A la vez, significa también que las cosas están mal, porque si las cosas estuvieran bien, no habría necesidad de que ni jóvenes, ni viejos participen en la política", enfatizó Carlos Cordero. Sin embargo, en un sondeo realizado a un grupo de 15 jóvenes, la mayoría manifestó, no tener interés por involucrarse dentro del ámbito político. Asimismo se pudo evidenciar que algunos no conocen los diferentes partidos políticos, salvo el del actual gobierno, el MAS.

ONU. La Organización de las Naciones Unidas, aporta tres recomendaciones: Reforzar la comunicación interactiva, Empoderar a los jóvenes a través de sus redes y educar en democracia.

59 Por ciento

De la población en Bolivia tiene menos de 30 años.

38 Años

Tiene el presidente de Costa Rica, el más joven de América Latina.

El presidente más joven de américa latina

A sus 38 años, Carlos Alvarado, periodista, escritor y politólogo, asumió la Presidencia de Costa Rica, el pasado 8 de mayo, para un periodo de cuatro años con un llamado a la unidad nacional para resolver desafíos "impostergables".

Se convierte en uno de los presidentes más jóvenes de su país, y de América Latina. Además ha conformado un gabinete con una mayoría de mujeres (56%) por primera vez en la historia de Costa Rica.

Nacido el 14 de enero de 1980 en San José, en el seno de una familia de clase media, el nuevo presidente costarricense sustituyó en el cargo a Luis Guillermo Solís para el período 2018-2022.

En 2019, Costa Rica cumplirá 200 años de democracia. La más antigua del continente. Y celebrando este aniversario, el presidente más joven de toda Latinoamérica, con diferencia. Otro joven mandatario, como es el caso de Jimmy Morales en Guatemala, tiene 48 años, 10 más que Alvarado.

Alvarado se comprometió a luchar contra la evasión y el contrabando; a reducir la informalidad laboral, recaudar mejor, usar eficientemente los recursos de la hacienda pública, así como impulsar la austeridad, una firme disciplina fiscal y un riguroso control del gasto.

Instó a trabajar unidos para resolver los problemas del país. fuente:(Alnavío)

Entrevista: Carlos Cordero

Cargo Analista Poítico

"Los jóvenes buscan opciones nuevas"

Para Cordero, la juventud se siente decepcionada por el actual sistema de gobierno, lo cual ha despertado un interés en la población joven, para salir a defender sus derechos. Parte en primer lugar, de una mayor conciencia de la sociedad actual sobre el derecho a ser escuchados y entender su papel como elementos activos del cambio social.

P. ¿Es importante que los jóvenes se involucren en la política?

C.C.: La participación de los jóvenes en el ámbito político es importante y necesaria. Es la juventud quien sale en la defensa del país cuando se vive momentos de tensión o de crisis. Ojalá que siempre existan jóvenes interesados en la política porque quiere decir que están comprometidos y les interesa el destino del país.

P. ¿Los jóvenes tienen un interés por involucrarse en la política?

C.C.: Hay una especie de despertar en la juventud para poder participar en la política. Durante una buena parte de la democracia, hubo percepciones, en el sentido de que los jóvenes estaban un poco indiferentes y que se interesaban en otras cuestiones menos en política. Pero hoy día podemos ver a jóvenes, en los cargos de concejales, diputados o senadores, cumpliendo una función dentro del sistema estatal.

P. ¿Los partidos políticos no toman en cuenta a los jóvenes?

C.C.: Considero que todos los partidos están interesados en que los jóvenes participen. Sin embargo, existe una nueva generación de jóvenes que no se sienten atraídos por los partidos políticos tradicionales, entonces generan nuevas formas de organización y de participación. Tal es el caso, de las diferentes plataformas que existen en los departamentos. Su objetivo es crear nuevas formas de hacer política.

P. ¿Cómo generar un entorno propicio para aumentar la representación de los jóvenes en la política?

C.C.: El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sido el partido que más cosas ha hecho para ampliar la participación ciudadana. Una de las cosas que ha hecho es bajar la edad para ser elegido en cargos públicos. La nueva Constitución permite que jóvenes, desde los 18 años, puedan candidatear.

P. ¿Qué restricciones se pueden presentar para que los jóvenes incursionen en la política?

C.C.: Para entrar en la política, no basta solo con ser joven, se necesita dinero y conocimiento. Existen jóvenes que forman partidos políticos, pero terminan decepcionados porque creen que recibirán el apoyo de la población. Y la gente no vota por ellos, debido a la inexperiencia y porque no los conocen.

Punto de vista

"Utilizan a la juventud para la politiquería"

La participación de la juventud ha sido bastante importante, especialmente a través de las redes sociales, en la cual se puede actuar de manera libre y sin pedir permiso a nadie.

En este tipo de interacción los jóvenes han tenido una participación activa e importante. Han creado conciencia de las acciones políticas que se están llevando y han asumido un cierto grado de compromiso con la realidad y la problemática social.

Sin embargo, en las acciones políticas tradicionales o formales no han tenido la misma incidencia. En la política formal los jóvenes siguen siendo relegados, los utilizan solo para hacer activismo político, en lo que respecta a los panfletos, los pintados de paredes, llevar banderas o algún discurso. A través de esto, los partidos políticos hacen creer que los jóvenes, están apoyando determinadas acciones políticas.

No los toman en cuenta de una manera seria, ni responsable como muchos desearían. La juventud todavía no se ha ganado el espacio dentro de la política formal.

Considero que no existe un liderazgo de parte de la población joven, que pueda aglutinar todo este tipo de rechazo, de manifestaciones contra determinadas políticas o en contra del mismo sistema departamental, municipal o nacional. Por lo tanto mientras no exista ese liderazgo desde sus propios movimientos, no van a ser tomados en serio.

El gran porcentaje de la población boliviana es joven, por lo tanto, las políticas hacia el sector de la juventud deben ser una de las principales para que el país se desarrolle, siga creciendo, tenga innovación y fuentes de trabajo. Los jóvenes no deben ser utilizados para el proceso eleccionario como activismo político. Sino incluirlos dentro de la planificación de políticas sociales a largo plazo del departamento o del país.

Valeria Endara Álvarez. el dia@eldia.com.bo