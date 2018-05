En el viejo mercado

Heridos en operativo en La Ramada

Caso. Alcaldía persiste en control pero a los minutos vendedores vuelven a las calles.

Domingo, 27 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Gendarmes. Un numeroso grupo ingresó al control por la zona de la Grigotá.

El fin de semana la Alcaldía cruceña siguió con los operativos para intentar despejar las calles del antiguo mercado La Ramada, ante la resistencia de los comerciantes. Ayer se vivió una mañana de tensión que como resultado dejaron algunos comerciantes y gendarmes heridos. La mayoría con contusiones. Aunque sí hubo algunos que requirieron atención médica. En el caso de los comerciantes se observó que al menos hubo dos con heridas. Mientras que los gendarmes igual tuvieron afectados.

Excesos de ambos lados. El operativo comenzó pasada las 9:00 de la mañana, un numeroso grupo de guardias municipales ingresó por la avenida Grigotá, al momento que intentaron ir a la calle Muchirí para seguir con los decomisos, un grupo de comerciantes trató de frenarlos agrediéndolos. De ambos lados hubo empujones y excesos. En videos si bien se observó que los vendedores se armaron con palos y piedras igual se vio a gendarmes respondiendo lanzando piedras contra los comerciantes. Debido a la tensión, la guardia municipal se tuvo que replegar. Mientras los comerciantes se aglomeraban como en estado de emergencia.

Las calles se despejan solo por minutos. A los pocos minutos de concluir el operativo, los comerciantes volvieron a asentarse en las calles. De hecho, la venta sobre la calle Muchirí fue normal desde la tarde.

Pasada las 19:00 se observó a decenas de comerciantes asentados en las calles. Una de ellas, aunque no quiso dar su nombre, reconoció que sí tiene puesto en el nuevo mercado pero que no vende más de 10 bolivianos al día. "Aquí vendía 100 al día y allá no paso de 10. La situación nos obliga a volver", indicó a tiempo de reconocer que pertenece al grupo del concejal, Jesús Cahuana.