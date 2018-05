En medio de restricción de circulación por Av. Grigotá

Pago de tributos, hay polémica por deuda de micreros

Caso. Alcaldía afirma que de 7.000 solo 3.800 están registrados en Santa Cruz. Mientras transportistas aseguran que todos tributan y convocan a una nueva marcha.

Sábado, 26 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Circulación. Desde inicios de semana se reforzaron los controles.

En la ciudad los mismos transportistas informan que circulan entre 7.000 a 8.000 vehículos. En esta coyuntura en la que actualmente hay una disputa entre la Alcaldía y este sector por la prohibición de ingreso por la avenida Grigotá surgió otra polémica por mora en el pago de impuestos de los transportistas. Mientras que la Alcaldía afirma que del total, solo 3.380 están registrados para pagar impuestos en Santa Cruz y que de estos es muy bajo el porcentaje de los que cancelan. Desde el sector de transporte aseguraron que todos están registrados en la capital cruceña, pero que no figuran la totalidad en los datos porque tienen dificultades para transferir sus vehículos de privados a públicos, pues aumentaron de solo dos o tres a 14 los requisitos. Aseguraron, incluso, que esto provoca que tengan que pagar impuestos más elevados. Paralelo a esto los micreros convocaron a una marcha este lunes.

Alcaldía afirma que solo 500 están al día con impuestos y anuncia acciones. El secretario del Ser, Joaquín Crapuzzi, indicó que de los 3.380 registrados en Santa Cruz, solo 500 están al día con sus impuestos, los restantes tienen mora de hasta dos o tres años, lo que representa una deuda de Bs 5 millones. "Aunque no hay una Ley que establezca que todos deben estar inscritos en el municipio en el que trabajan pasa por un tema de sentimiento de querer a la tierra donde se está generando ganancias económicas", aseveró. La autoridad aseguró que desde la próxima semana iniciarán acciones coercitivas para comenzar al cobro, el primer paso será la retención a través de la Unidad Operativa de Tránsito (UOT) para seguir con el congelamiento de cuentas. "Nadie desconoce la importancia que tiene el transporte en Santa Cruz, es una herramienta muy importante dentro del crecimiento pero deberían pagar sus impuestos", enfatizó.

Transportistas afirman que incluso pagan sin descuentos. El dirigente de los transportistas, Mario Guerrero, aseguró que desde hace cuatro años comenzaron a hacer la transferencia de la inscripción a este municipio por lo que a la fecha todos tributan en Santa Cruz. Explicó que si hay variación de datos es porque debido a la cantidad de requisitos para transferirse a públicos y tener el 50% de descuento, deben cancelar como privados. "Tenemos como trece requisitos, incluso nos piden una carta para Rolando Ribera y también que hagamos inspección de emisión de gases a nuestros vehículos cero kilómetros y a estos vehículos nos los observan. Hay algo que no está bien. En cuanto a impuestos antes pagábamos 150 bolivianos al año y ahora con los vehículos nuevos y que nos lo califican como privados pagamos hasta 22.000 bolivianos. Por ejemplo, ese monto pagan los Chuturubises. No hay un incentivo a que renovemos nuestras unidades. Los vehículos nuevos que contaminan menos deben pagar menos", señaló. El dirigente afirmó que como transporte están solicitando la disminución de requisitos.

El lunes hay otra marcha, pero no descartan bloqueos. Luego de una nueva asamblea, los transportistas convocaron a una marcha este lunes a las 8:00 hacia la Secretaría Municipal de Parques y Jardines, para intentar que el alcalde cruceño, Percy Fernández los reciba. Ratificó que no dialogarán con el secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, porque solo busca imponer y no consensuar con el sector. La marcha será en conjunto con los propietarios de negocios aledaños a la Grigotá. En el otro extremo, en apoyo a la Alcaldía, por el anuncio de creación de ciclovías, los ciclistas convocaron a una asamblea el lunes en el Club Social, a las 19:00. Mientras se confirma que se mantendrá la restricción de circulación para micros entre el primer y segundo anillo de la Grigotá.

Comerciantes afines a Flores advierten con volver a antigua La Ramada. A poco más de 15 días del inicio de instalación en el área el parqueo, los integrantes de la Federación de Comerciantes Unidos, a la cabeza de Jaime Flores, denunciaron que aún no cuentan ni con los servicios básicos, como luz, agua potable y baños, como se comprometió la Alcaldía. El dirigente indicó que si esto no es subsanado en los próximos días no descartan retornar a las calles de la antigua La Ramada.

8 Marzo

Se aprobó la Ley de Cuarentena en el mercado La Ramada.