Tras muerte de universitario de El Alto

Dudan de la autopsia, DDHH de Bolivia ve contradicciones en informe

Solidaridad. Médicos y estudiantes de otras universidades del país se solidarizan y se suman a la gran marcha del próximo lunes.

Sábado, 26 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Movilizados. Los estudiantes continúan en emergencia apoyados por diversos sectores.

La secretaria general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), Verónica Sánchez, manifestó hoy que existen varias dudas acerca del informe oficial de la autopsia del universitario muerto durante las protestas de la UPEA, quien habría fallecido por el impacto de un proyectil de vidrio la tarde del jueves 24.

Antecedentes sobre el uso policial de canicas. Verónica Sánchez explicó que existen una serie de contradicciones en las declaraciones vertidas por el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, después de que diera a conocer los resultados de la autopsia realizada a Jonathan Quispe Vila, donde se descarta que la policía tenga participación en la muerte del joven.

"El gobierno plantea una cosa pero hay antecedentes en el país del uso de canicas, por ejemplo en el caso de los cocaleros y ese tipo de cosas son las que nos hacen dudar sobre la veracidad de la posición del gobierno", enfatizó Sánchez.

Muerto por impacto de una bola de vidrio. Recordó el caso del campesino Ambrosio González, muerto el 2012 por un impacto de canica, durante una violenta intervención policial al campo gasífero Caranda en el municipio de Buena Vista Santa Cruz, cuyo proceso fue llevado adelante por el fiscal Isabelino Gómez.

"Hay antecedentes (del uso de canicas en represiones) como el del fiscal Gómez, de que en algún rato, la policía evidentemente habría utilizado canicas", afirmó la secretaria general de la APDHLP.

Contradicciones de Romero. Ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una primera conferencia informó que el joven habría sido encontrado herido a la altura de la Procuraduría del Estado en la calle Martín Cárdenas de El Alto.

Sin embargo, posterior a la autopsia, Romero descartó toda culpabilidad y participación de la policía en este hecho de sangre, ya que la causa del deceso de Jonathan Quispe, fue un impacto de canica que se alojó en su pulmón derecho, disparos que la autoridad de gobierno atribuyó a los mismos estudiantes de la UPEA indicando que los proyectiles se habrían lanzado desde las pasarelas en el área del sector Distribuidor.

En respuesta a estas declaraciones, la APDHLP, publicó en su cuenta de Twitter: "MIENTE. El gobierno muestra foto de un estudiante con algo que parece un petardo en el puente distribuidor de la Ceja de El Alto. Jonathan fue muerto a la altura de la Cruz Papal, calle Martín Cárdenas, frente a la Procuraduría. Hasta ahí fueron perseguidos los estudiantes".

Solidaridad de otros sectores. Otros sectores como Médicos y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), manifestaron su apoyo en solidaridad con la UPEA y anunciaron concentraciones en repudio al hecho de sangre.

Por su parte, autoridades de la universidad alteña, anunciaron medidas para la próxima semana y velan el cuerpo del joven estudiante en sus instalaciones.

Los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) en Santa Cruz también se movilizarán el próximo lunes en apoyo a las demandas de sus compañeros alteños.

Mesa: nueva violación a los DDHH. El expresidente Carlos Mesa, escribió en su cuenta de Twitter una condolencia por la muerte de Jonathan Quispe Vila, el estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que murió el jueves a consecuencia de una carga de los policías antimotines. El expresidente sostuvo que es una nueva violación a los derechos humanos por parte del Gobierno.

Exobispo de El Alto pide diálogo. Monseñor Jesús Juárez Párraga, quien fue obispo de la ciudad de El Alto y fundador de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), lamentó la muerte del estudiante y pidió diálogo a las autoridades para solucionar el conflicto.

El Monseñor recordó el cariño que le tiene a esa urbe pues vivió 25 años en El Alto por lo que pidió a las autoridades solucionar el conflicto con el diálogo.

Doria Medina llama mentiroso a Romero. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, afirmó que el ministro Carlos Romero está acostumbrado a "mentir", para proteger a los responsables de la muerte de Jonathan Quispe. Dice que es el "colmo" que culpen a los estudiantes de la muerte de su compañero.

El político y empresario salió para responder a las acusaciones del Ministro de Gobierno quien lo señaló de alentar una convulsión política en el país para responsabilizar al presidente Evo Morales; al propio ministro y a la Policía.

418 Horas

da la COR de El Alto al Gobierno para solucionar muerte del universitario.

30 Días

de duelo declaró el XIII Congreso Nacional de Universidades en Potosí.

1 Día

después de la muerte, el Gobierno pide diálogo a la UPEA, que no acepta.

Protesta de la UMSA ante el Ministerio de Gobierno

Una marcha de estudiantes de Sociología de la UMSA se registró ayer. Se dirigieron hasta el Ministerio de Gobierno. Con fuerza e indignación gritaban: "Romero cuidado que hemos despertado", "UPEA tranquila, la UMSA esta contigo", "Más educación, menos represión", "Por nuestro compañero que han asesinado, estamos en las calles, estamos emputados", "Romero no vamos a aguantar que mates estudiantes en completa impunidad", "No, no, no, no me la gana, vivir en dictadura como la venezolana", fueron algunos de los estribillos coreados en la marcha de estudiantes.

“A nosotros no nos van a callar a bala, nosotros nos vamos a hacer respetar”, acotó a su turno Yerko Añez, dirigente estudiantil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Testimonio. Rosmery Maquera, una de las compañeras de Jonathan, escribió en su red social de Facebook: "hoy corrí como nunca por salvar mi vida ... y me indigna tanto la manera en cómo acaba de presentar los resultados de la autopsia de ley el ministro Romero...

Represalia del Gobierno

Difamación. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que ampliará una denuncia ante el Ministerio Público a quienes incurran en la calumnia y difamación contra la Policía Boliviana.

Acusación. Romero, además, acusó al líder de Unidad Nacional (UN) Doria Medina y la alcaldesa Soledad Chapetón de la estar detrás de las protestas de los estudiantes de la Casa de Estudios alteña y el universitario que estudiaba comunicación social.

Licenciado póstumo. La Universidad Pública de El Alto (UPEA) declaró licenciado póstumo a Jonathan Quispe Vela, el estudiante de Comunicación Social que falleció ayer en medio de las movilizaciones por mayor presupuesto, y que fue velado en instalaciones de esta Universidad.

Activistas. Un grupo de jóvenes activistas incomodó ayer al presidente Evo Morales en dos ocasiones en la ciudad de Cochabamba, en protesta por la muerte del universitario Jonathan Quispe y exigiendo respeto por el 21F.

Senador de UD

Uso de canicas, una práctica venezolana

El senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, calificó de "tonta" la versión que dio el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la muerte del universitario Jonathan Quispe, por lo cual presentó una petición de informe a la autoridad de 12 preguntas.

"Indignados por la tonta respuesta que da el Gobierno respecto a la muerte, a esa brutal represión que han sufrido los estudiantes de la UPEA", dijo el senador Rodríguez.

El opositor aseveró que el uso de canicas por parte de fuerzas de represión es una práctica que se ha registrado en Venezuela.

'Que no nos tomen el pelo'. "Decirle al Gobierno nacional que no nos tomen el pelo, que los bolivianos no somos tontos, acá hay una práctica venezolana. En Venezuela se usa comúnmente esta práctica de asesinar con canicas y obviamente los bolivianos no vamos a creer que ha sido un compañero que se ha cargado un petardo", agregó.

Entre las preguntas que están en la petición de informe de Rodríguez, se indaga al Ministro si ordenó a la Policía usar agentes químicos o balines. /Erbol

