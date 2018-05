En Chuquisaca

Festejo, entre desfiles y las protestas

Cívicos. En el desfile por el aniversario del Grito Libertario en Sucre, los cívicos de ese departamento reclamaron por Incahuasi.

Sábado, 26 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Molestos. El palco oficial frente a la Casa de la Libertad fue tomado por los dirigentes cívicos.

Los actos cívicos por la efeméride de Chuquisaca se celebraron entre el desfile cívico militar y las marchas de protesta. No participó ninguna autoridad del gobierno nacional.

Después de las protestas. Los festejos comenzaron como de costumbre con la ofrenda floral ante el monumento de Jaime Zudáñez en la plaza 25 de Mayo, la iza de la bandera en la Casa de la Libertad y el inicio del desfile cívico militar en el que participó el gobernador Esteban Urquizu. Sin embargo, no estuvo presente el presidente Evo Morales ni ninguna autoridad del gobierno nacional; en pasados días autoridades nacionales señalaron que el mandatario no iría porque no estaban dadas las condiciones para ello, después de dos semanas de protestas departamentales por el campo Incahuasi.

Hubo una marcha de protesta. Más tarde ingresaron los miembros del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) y organizaciones sociales que protagonizaron una marcha de protesta.

El dirigente cívico Rodrigo Echalar manifestó que una protesta era la mejor forma de homenajear al departamento. "Como hace 209 años, el pueblo chuquisaqueño está en las calles luchando contra la tiranía, contra el abuso de poder, como en su momento han hecho contra la corona española, contra el saqueo de nuestros recursos naturales; hoy seguimos luchando contra el saqueo que hacen las empresas trasnacionales", señaló.

Los dirigentes de Codeinca tomaron el palco oficial que antes había sido ocupado por las autoridades departamentales.

209 Años

De la gesta libertaria en Chuquisaca se celebraron ayer.

1 Ataúd

Portaban los cívicos en Sucre por la muerte del estudiante en La Paz.

