Micros alistan otra marcha, Alcaldía afirma que 'no doblará Ley'

Posiciones. A los transportistas se sumaron los vecinos de la antigua La Ramada. Juntos no descartan bloqueos. Mientras comuna ratifica restricción en la Grigotá.

Con una masiva marcha, pero que no paralizó el servicio de micros, los transportistas de los cuatro principales sindicatos: 24 de Septiembre, 21 de Mayo, Andrés Ibáñez y Santa Cruz, comenzaron ayer las movilizaciones en contra de la restricción de circulación en la avenida Grigotá, entre 1er y 2do anillo. Rechazan la Ley de Cuarentena y también la determinación de prohibir definitivamente el tránsito por este tramo. Hoy tienen una nueva asamblea, junto a los propietarios de negocios de la zona, para determinar qué acciones realizarán desde este lunes. Mientras que la Alcaldía ratificó que no retrocederá y que "no doblará la Ley", para responder a la solicitud de los transportistas.

No descartan bloquear, aunque primero volverán a marchar. El dirigente de los transportistas, Aldo Terrazas, confirmó que hoy en la mañana tienen una nueva asamblea para determinar las acciones a seguir pues lo único que levantará las medidas es la anulación de la restricción. Terrazas no descartó que desde la próxima semana bloqueen, aunque indicó que primero se analizarán otras medidas. Otro de los dirigentes de los transportistas, Mario Guerrero, quién se mostró más reacio a bloquear para "no perjudicar a la población", indicó que su propuesta es marchar el lunes hacia Parques y Jardines para solicitar ahí reunirse con el alcalde, Percy Fernández, pues ya no aceptan como interlocutor al secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera. "Si es necesario que hagamos marchas todos los días lo vamos a hacer. Esto es por nuestros usuarios", aseveró. Ayer la marcha partió del Parque Urbano y antes de llegar al Concejo Municipal se encontró con los propietarios de casetas de La Ramada. "Lo que quieren es que nuestros pasajeros caminen más. Pero Santa Cruz tampoco está para caminar mucho, por muchos factores principalmente la inseguridad", enfatizó. Sobre las obras en la Grigotá, criticó que se proyecte una ciclovía en una zona tan transitada y también un área de parqueo disminuyendo los carriles para los vehículos. "Nosotros somos el 2% del transporte pero no se mide así. Ellos deberían preguntarse, ¿cuántos pasajeros transportamos?. Un particular solo transporta uno. Si van a tener ese criterio de porcentajes, por suerte no dijeron, "las ambulancias son cero, cero, cero del total de autos", luego dirán, "aquí no pasa ninguna ambulancia", agregó.

Ratifican que convocan a diálogo hoy a las 9:00. Ribera señaló que ya se convocó en reiteradas ocasiones a los transportistas y no asistieron. Pero agregó que espera su presencia hoy a las 9:00 en Parques y Jardines, porque el alcalde le dió la tuición de intervenir en este tema. "No van a conseguir doblar la Ley con estas viejas acciones. Quieren imponer la Ley a la autoridad. No se lo va a permitir", indicó a tiempo de explicar que en estos días hay más de 60 funcionarios trabajando sobre la Grigotá y que no se suspenderán las acciones por los siguientes 30 días. Agregó que no es solo el cambio en una avenida, sino que se continuará con una reestructuración del transporte de la ciudad porque actualmente las rutas son muy largas y la rentabilidad es muy baja.

El planteamiento de la comuna es que una vez terminados los trabajos, se continuará prohibiendo el paso de micros por la Grigotá. En esa zona solo se habilitarán tres carriles por lado de circulación para vehículos privados.

