Tercer anillo, alrededor del antiguo mercado Abasto

Taxistas se paran en plena vía hasta 15 minutos

Situación. Luego del retiro de los comerciantes, los conductores son los que congestionan esta zona.

Viernes, 25 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Caos. Así luce el Tercer Anillo Interno. El primer vehículo estuvo ahí más de 15 minutos.

Un taxista, que tenía un auto con placa 1731-FGD, se detuvo ayer para esperar pasajeros, desde las 11:10 hasta las 11:24 en pleno carril del medio en el Tercer Anillo Interno, que conecta la Av. Piraí con la doble vía La Guardia. Esto, pese a que no había nadie delante suyo. Al ser consultado ¿Por qué se estaciona en el lugar?, indicó, aunque no quiso dar su nombre, que “es solo un 'momento' para esperar pasajero”. Atrás de él habían otros tres taxis en la misma situación. Esto pese a los bocinazos, a modo de reclamo, de propietarios de otros vehículos que intentaban transitar por el lugar. Aunque no todos reclamaron, otros optaron simplemente por intentar pasar por el carril de al lado. Según los propietarios de negocios aledaños, esto es frecuente y hay taxistas que estacionan más de 15 minutos esperando pasajeros. Lo que provoca caos vehicular. En el lugar se observó personal municipal, aunque la mayoría no realizaba controles, sino repartiendo afiches de una campaña de educación vial.

Una situación cotidiana. Un vendedor de una librería sobre el Tercer Anillo Interno, Felipe Villarpando, indicó que a toda hora todos los días hay taxistas estacionados en plena vía. "Es a toda hora del día. Aunque más en la mañana. Hasta se paran más de 15 minutos", indicó. Otra comerciante, esta vez de ropa, que no quiso identificarse, agregó que desde las 6:00 hasta las 18:00 hay taxistas parados en esta vía. La situación se repite por todo los alrededores del mercado, sobre la Piraí, entre ambos Tercer Anillo, donde los taxistas se paran en doble fila. Uno de los conductores, que no quise identificarse, indicó que esperan recoger pasajeros y luego retornan, repiten este proceso, la mayoría, solo durante la mañana. Explicó que todos son "transporte libre y que no pertenecen a ninguna asociación". En este punto, eran unos 6 vehículos estacionados, mientras que los propietarios ofertaban sus servicios a los que salían de comprar.

Denuncian que constantemente hay incidentes entre taxistas. Uno de los conductores que estaciona justo afuera del mercado en el Tercer Anillo Interno, Darwin Copa, indicó que pertenecen a la Asociación 8 de Octubre, que ocupan el lugar porque hace años les dieron autorización. "No perjudicamos porque estamos un rato y nos vamos, además este tramo está como para que suban pasajeros", dijo. Un guardia de seguridad de un banco de la zona, que prefirió no decir su nombre, indicó que con frecuencia hay amagues de peleas por pasajeros entre los taxistas del sindicato que estacionan en la vía junto a las aceras con los taxistas independientes que se paran en medio de la segunda vía.

Un comerciante del lugar, Rodolfo Quiroga, reconoció que ya no hay vendedores por todos lados, pero que sigue el caos debido a los taxistas.

Hay control, pero no abastece. En la zona, pero sobre el Tercer Anillo Externo, se observó tanto miércoles como jueves en la mañana una camioneta de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana con tres funcionarios que intentaban evitar que los taxistas se estacionen en doble fila. Sin embargo, debido a la gran cantidad de motorizados no lograron su objetivo. En el Tercer Anillo Interno, solo se observó a cuatro educadores viales que entregaban afiches a los peatones.

4 Por ciento

aumentan cada año los motorizados en Santa Cruz.