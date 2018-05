Tras disputa interna en Demócratas para sucesor de Mejía

Hugo Salmón suena para presidir la directiva de la ALD

Gestión. Marco Mejía da su informe y destaca 21 leyes aprobadas. El MAS aplaza el trabajo y define representantes.

Jueves, 24 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Medidas. La Asamblea renueva su directiva para la gestión 2018 - 2019.

Hoy renueva su directiva la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), y suena el nombre de Hugo Antonio Salmón para ocupar la presidencia.

Según fuentes de la Gobernación cruceña, Salmón cuenta con el respaldo del gobernador Rubén Costas para asumir la presidencia representando a la bancada del Movimiento Demócrata Social (MDS).

El apoyo a Salmón, se habría dado después de varias reuniones y disputas internas por el sillón presidencial.

A finales de cada mes de mayo, la ALD hace el cambio de directiva que dura un año, de acuerdo a las normas vigentes nacionales y al reglamento interno de la institución cruceña.

Demócratas. Aunque la bancada Demócratas no ha confirmado tal situación, se conoce que en Demócratas, Costas habría dado la última palabra en la definición del nuevo presidente.

Horas antes de esto, habría existido varias reuniones para definir al nuevo presidente, en donde habría participado el gobernador Costas, debido a que existían más de un nombre como posibles candidatos a esta cartera.

Hasta ayer por la mañana sonaban los nombres José Luis Martínez y Ana María Arias, para ocupar la presidencia, sin embargo por la tarde la situación cambió y se habría determinado brindar el respaldo a Salmón, quien sucederá en el cargo a Marco Mejía.

En su momento, Mejía aseguró que todos los legisladores son potenciales candidatos para ocupar el cargo presidencial, pero que por el momento no se conocía quién podría salir con el respaldo.

El MAS. En tanto, desde la bancada del MAS, la asambleísta Maribel Castillo, confirmó que ya tienen definido a sus representantes para la directiva.

A la bancada del MAS se le otorga una vocalía, la misma que por decisión unánime dentro del MAS, será asumida por el asambleísta Róger Gonzales.

Por otro lado, también en una reunión interna de bancada los asambleístas departamentales del MAS acordaron brindar el apoyo a Froilán Becerra para que asuma como jefe de bancada para la presente gestión, mientras que Gabriela Rivero, será quien se encargue de la comisión de Seguridad ciudadana que es asignada para la bancada masista.

Evaluación. Mejía al culminar su gestión, informó que durante este periodo se lograron aprobar 21 leyes, entre ellas la Ruta Metropolitana 1, Fomento a la lectura y el Libro, Ley Departamental del Turismo, además de otras normativas que a decir de él fueron de beneficios para la cultura y el desarrollo productivo del departamento.

Destacó que su gestión estuvo marcada por un hecho histórico para Santa Cruz, tras conseguir que el Estatuto Autonómico tenga constitucionalidad plena. Otro hecho que marcó su gestión fue el conflicto por las regalías del campo Incahuasi, que resultó favorable para la región.

En contraposición, desde la bancada del MAS se minimizaron las leyes que fueron aprobadas en este tiempo y cuestionó que el trabajo haya sido mínimo y a decir de esta, sometida al órgano ejecutivo de la Gobernación cruceña. "Es una gestión que se aplazó, no podemos hablar de leyes de beneficio, cuando no se aprobó ninguna ley de impacto, todas fueron declarativas, ninguna de ellas es de alto beneficio para la población. No hay cómo justificar lo injustificable", manifestó la asambleísta Castillo, señalando que el 90% de las leyes aprobadas fueron de modificaciones presupuestarias.

Al concluir apuntó que pese a la cantidad de modificaciones presupuestarias, no se cumplió con la dotación de recursos para desayuno y almuerzo escolar para las provincias.

28 Asambleístas

Conforman el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental.

3 Bancadas

integran la ALD: los Demócratas, MAS y los pueblos indígenas.