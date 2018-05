Enfrentados por circulación por la avenida Grigotá

Hoy marchan micreros, Alcaldía pide diálogo, pero ratifica restricción

Jornada. Mientras transportistas denuncian que calles aledañas a la Grigotá son angostas e intransitables. Comuna afirma que muy pocos pasajeros subían en tramo observado. El servicio público será irregular por la movilización en la mañana.

Jueves, 24 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: En el lugar. Continúan los trabajos y la restricción de paso por la Grigotá.

Los transportistas de los cuatro principales sindicatos de la ciudad: 21 de Mayo, Andrés Ibáñez, 24 de Septiembre y Santa Cruz, además de la Federación Departamental de Cooperativas del Transporte (Fedetrans), confirmaron que hoy en la mañana marcharán en rechazo a la restricción de circulación del sector por la avenida Grigotá, entre 1er y 2do Anillo. Para intentar frenar la movilización, la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana los convocó ayer nuevamente a dialogar, pero los micreros determinaron no asistir y afirmaron que la única acción que frenaría las manifestaciones es que los dejen ingresar por la avenida Grigotá nuevamente. Mientras, pese a la convocatoria al diálogo, la Alcaldía confirmó su posición de mantener la restricción para el transporte público por esta zona. El servicio de micros hoy será irregular.

Afirman que son calles pequeñas por donde se los derivó. El dirigente de transporte, Aldo Terrazas, indicó que la principal crítica a la restricción surge porque se los derivó a calles que en horario pico se vuelven intransitables porque, además de ser angostas, no se controla que otras movilidades no se parqueen en doble fila. "Nos mandan por calles pequeñas mientras que hay una avenida en doble vía que será ocupada para ciclovía y parqueo ¿Lo ve usted correcto?. Nosotros no estamos en contra de su ordenamiento de mercados, incluso estamos yendo por los nuevos centros a pérdida, pero no vemos correcto que nos retiren de la Grigotá", insistió.

El urbanista Fernando Prado observó que se retire la totalidad de las líneas de micros de una avenida tan grande, pues la principal política siempre fue que "los transportistas ocupen vías principales".

Alcaldía afirma que pocos pasajeros subían en la Grigotá. El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, señaló que cuando los micreros pasaban por la Grigotá, entre 1er y 2do Anillo, en realidad eran muy pocos los pasajeros que subían por lo que la modificación económicamente no afectará a los transportistas. "El pasajero no sube donde va demorar treinta y cinco minutos. En el caso de los pasajeros que se dirigían del Primer hacia el Segundo Anillo, caminaban hacia el Segundo para tomar el micro. No lo tomaban en el Primer Anillo para meterse a una trancadera de 30 minutos", indicó.

La autoridad enfatizó que es necesaria la medida asumida de dispersar las unidades del transporte público por diversas calles aledañas a la Grigotá para evitar congestionamiento en una sola vía y también para garantizar la recuperación de la zona del antiguo mercado La Ramada. Desde hace más de 10 días debido a la Ley de cuarentena se restringió el paso de transporte por la Grigotá y por la Isabel la Católica para realizar trabajos de mantenimiento. Se estima que la medida se extenderá por poco menos de 30 días.

El martes la presidente del Concejo, Angélica Sosa, insistió que se continuará aplicando la reestructuración del transporte público. Tanto la Alcaldía como los transportistas coincidieron que por hora transitan por esta avenida alrededor de 300.000 pasajeros.

El director de la Unidad Operativa de Tránsito, (UOT), José Luis Pereira, señaló que la Alcaldía es la propietaria de las calles y que para aplicar modificaciones debe tener un estudio. Aunque aclaró que a la fecha no les presentaron el plan de reordenamiento vial para que la institución brinde sugerencias técnicas.

Movilización de hoy es con 200 micros y 5.000 conductores a pie. La concentración de los micreros es a las 8:00 en el Parque Urbano hacia el Concejo Municipal. El secretario ejecutivo de Fedetrans, Ronald García, aclaró que de la marcha participarán 5.000 micreros a pie, además de 200 que estarán en sus unidades. Terrazas agregó que durante la mañana no se suspenderá el servicio, pero será irregular porque existe el compromiso de que todos los afiliados participen, ya sean propietarios o conductores. Aunque él estimó que serán cerca de 7.000 los que marcharán. Agregó que si no se anula la restricción continuarán las medidas de presión. Otra alternativa que reiteró que analizan en retirar sus unidades de los nuevos mercados.

Los tres puntos que reclaman los transportistas. Terrazas detalló que reclaman tres cosas: que les garanticen el ingreso al centro de la ciudad por las avenidas más anchas tanto por el tramo del antiguo mercado La Ramada como por el de Los Pozos; otro es mantener los antiguos requisitos para transformar un vehículo de particular a público porque debido a la burocracia muchos socios están optando por inscribirse en otros municipios, pero trabajar en la capital cruceña.

Para resolver estas demandas, Terrazas descartó a Ribera como interlocutor válido pues afirmó que miente indicando que socializó las políticas con este sector. "Este año nos habremos reunido dos veces. Él sin pudor miente. Nos muestra fotos de otra actividad", dijo.

Por su parte, Ribera, mostrando algunos documentos, insistió que se reunió con el sector.

Dueños de comercios marchan hoy. Los propietarios de negocios de la zona de La Ramada, postergaron su marcha, de ayer para hoy, a las 8:00. Su concentración será en la zona de la exterminal.

El presidente de la asociación que los aglutina, Juan Céspedes, solicitó que el municipio atiendan su solicitud de ingreso de líneas de transporte a la zona.

4 Por ciento

aumenta el parque automotor cada año en el municipio.

Un Guardia municipal herido en operativo

Persiste la resistencia de los comerciantes a acatar la prohibición de vender en espacios públicos. Por ello, el municipio continuó con los operativos.

La directora adjunta de Seguridad Ciudadana, Gabriela Montilla, indicó que en estos dos días se operó con más de 70 funcionarios.

Montilla, señaló que hay un guardia herido porque le tiraron una piedra. "Se tomaron las acciones, se aprehendió a la persona que lo agredió, que era un ambulante que vendía fruta", dijo.

Posiciones

Alcaldía Justifica Restricción

- Muchos micros por una sola avenida la congestionan, hay demoras de hasta 30 minutos.

-Solo se desvía una cuadra

-Ayudará a recuperar la zona de La Ramada.

- Responde a un Plan de Movilidad Urbana

- Son necesarios parqueos con control de tiempo, para garantizar acceso a compradores en la zona.

-Recogen pocos pasajeros por la Grigotá.

• Transportistas

-Las avenidas principales se hicieron para el transporte público.

-Las calles por donde derivan son angostas y no es una sola recta, "viboreamos".

- Afirman que con los desvíos los pasajeros no tienen claro dónde esperar el transporte.

-Afirman que incluso demoran más ahora que cuando transitaban por la Grigotá.