Juntas vecinales salieron en masiva marcha

Crecen las protestas en rechazo al reajuste tarifario

Gobierno. Programó a reuniones a los sectores para socializar detalles de la medida y el excesivo consumo de energía eléctrica en la categoría domiciliaria.

Jueves, 24 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Protesta. Masiva fue la marcha que protagonizaron las juntas vecinales, salieron con velas, mecheros y ollas vacías.

Con gritos “no al tarifazo”, con velas, mecheros y ollas vacías, las juntas vecinales y varios sectores sociales, salieron a las calles en rechazo del reajuste tarifario a la energía eléctrica, que también podría repercutir en un incremento al servicio de agua potable. Entre tanto el Gobierno central a la cabeza del Ministerio de Energías, organizó reuniones con diferentes sectores para socializar la medida.

No descartan nuevas medidas. Omar Rivera, representante de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz (Fejuve), quien encabezó la movilización, indicó que no se descartan nuevas medidas, ya que van a defender el bolsillo de los ciudadanos ante este “nuevo atentado” que está realizando el Gobierno, incrementando el costo de la energía. "Este es el inicio de una serie de medidas de hecho porque no queremos volver a usar los mecheros, esta alza es injustificada y para muchas personas que tienen actividad desde sus domicilios implica un daño a la economía", manifestó.

Según Rivera, para la siguiente semana se tiene prevista otra movilización en la que supuestamente participarán transportistas y comerciantes, si no se revierte el reajuste tarifario, hasta el martes. A la movilización también se plegaron las juntas vecinales, de Montero, control social y los transportistas. "Esta es una lucha del pueblo, es por ello que la cooperativa de transporte Turere está apoyando esta medida, y lo haremos con todo lo que se determine, el incremento nos afecta a todos", dijo Mario Óscar Tora, dirigente del transporte.

Buscan tranquilizar a la población. Entre tanto el ministro de Energías, Rafael Alarcón, indicó que se programaron reuniones con sectores sociales y juntas vecinales para socializar detalles del ajuste tarifario al excesivo consumo de energía eléctrica en la categoría domiciliaria. "Estamos socializando con diferentes organizaciones, con juntas vecinales y con diferentes organizaciones sociales, estamos en esa tarea. Tenemos programadas reuniones para tranquilizar a la población, lo que haremos es explicar en diferentes reuniones que ya están programadas en el transcurso de la semana", dijo la autoridad.

Recordó que el ajuste tarifario aplicado desde junio a los domicilios que consuman más de 500 y 1.000 kilovatios hora al mes, solo afectará al 2% de los usuarios en el país, cuyo universo, en la categoría domiciliaria, asciende a 2.326.033 consumidores. Por otra parte, descartó que la medida afecte a las distribuidoras de agua potable, como se especuló en redes sociales, tomando en cuenta que esas entidades están en la categoría industrial y pagan incluso menos que la domiciliaria.

Por otro lado y ante el pedido de diputados para presentar un informe oral, el ministro de Energías, dijo estar dispuesto a presentarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a explicar el alza de tarifas al consumo domiciliario de energía eléctrica a partir de los 501 kilovatios hora (Kwh) mes. Dijo que el objetivo es buscar una "mayor eficiencia energética". "Vamos a cumplir lo que establece (la ley), lo que hemos informado; los consumos mayores a los 1.000 kilovatios hora mes tienen una variación y los consumos entre 501 a 1.000 kilovatios hora", señaló Alarcón.

2,3 Por ciento

Será el incremento si el consumo eléctrico supera los 500 Kwh/mes.

11 Por ciento

se incrementará a los que su consumo sea más de 1.000 Kwh/mes.