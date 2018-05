La clase media fue la que más creció

Estudio revela cambios en los niveles socioeconómicos

Dato. En los últimos dos años el crecimiento del consumo en los hogares ha ido disminuyendo debido a la desaceleración.

Jueves, 24 de Mayo, 2018

De acuerdo a un estudio realizado en las ciudades del eje troncal por Captura Consulting, da a conocer que en la última década los niveles socioeconómicos del país han sufrido ciertos cambios, claro ejemplo está en que los hogares de ingresos bajos han pasado de ser un 66% al 60% y los hogares de ingresos medio y alto han pasado de ser un 34% a un 40%.

Mejora en los ingresos de la población. Róger López, director de Captura Consulting, manifestó que hay una mejora en las condiciones de la población aunque no necesariamente para todos, ya que en los hogares de ingresos altos no han tenido esa mejora importante en cantidad, pero sí la clase media ha mejorado 5 puntos y la clase baja ha disminuido. "Un hogar de ingreso alto ha pasado de tener un ingreso de $us 2 mil a $us 5 mil, casi tres veces más, un hogar de ingreso medio de un ingreso mensual de $us 1.000, pasó a los $us 2 mil y los de ingreso bajo en promedio, han pasado de $us 500 a $us 600 de forma mensual", explicó López, a tiempo de agregar que este crecimiento se debe a muchos factores, en primer lugar está porque entre el 2010 y el 2015 hubo una bonanza internacional y para Bolivia hubo un ciclo de crecimiento muy importante, así como los buenos precios en las materias primas, gas, minerales, productos agropecuarios, etc., además de las políticas redistributivas por parte del Gobierno central con los diferentes bonos. "Esta situación generó como una bola de nieve para que aumente también el consumo, vemos que en los otros estudios de Kantar, en los años 2012 y 2015 el consumo ha crecido al 8%, mientras que en los últimos dos años con la desaceleración que se siente a todo contexto el crecimiento del consumo está por debajo del 2%", acotó.

Reducción del consumo en los hogares. María Elffy Lozada, la gerente general de Kantar Bolivia, empresa que realizó el estudio sobre el consumo en los hogares, dijo que en los últimos diez años el consumidor boliviano viene siendo sobreestimulado por ofertas y promociones, así como existe un crecimiento en el consumo Out of Home (Fuera del Hogar) debido a la mayor presencia de plazas de comidas, franquicias, salones de té entre otros, lo que generó una disminución del consumo de los hogares. "el consumidor nacional no está ni optimista ni pesimista sino que ha aumentado su incertidumbre, que se trasluce en la desaceleración del consumo; es más exigente a la hora de elegir sus marcas debido a la competencia de ofertas y promociones y que hay una tendencia por formatos más grandes, promociones de volumen y descuentos, demandando inmediatez de beneficios", explicó .

50 Por ciento

De las marcas más elegidas en Bolivia son locales, es decir producción nacional.

54 Categorías

de consumo tiene Kantar en su portafolio de clientes.