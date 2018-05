Soza desafía a Evo a someterse al detector de mentiras por el caso Terrorismo

Miércoles, 23 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Exfiscal Marcelo Soza . Foto: Captura de pantalla

El exfiscal Marcelo Soza, quien se encuentra refugiado en Brasil, a través de un video que empezó a circular hoy en redes sociales, desafió al presidente Evo Morales a someterse al detector de mentiras de tribunales internacionales para que responda sobre el caso Terrorismo.



El lunes, Soza fue sentenciado a 12 años de cárcel por el Tribunal 12avo, acusado de haber extorsionado a Zvonko Matkovic en el denominado caso terrorismo. En respuesta a este hecho, el exfiscal hizo público en las últimas horas, un video en su red social de Facebook, en el que señala que no fue la justicia boliviana la que lo condenó, sino el gobierno de Morales y retó al mandatario a someterse al detector de mentiras.



"Quien me condena no es la justicia sino el gobierno de Evo Morales, porque ellos saben sobre la verdad que yo conozco sobre los asesinatos y las extorsiones que ellos cometieron", sostuvo Soza.



El ex fiscal reta vehementemente a Morales en el video; "desafío nuevamente al presidente Evo Morales, a todos sus acólitos, a la falsa opositora Carmen Eva Gonzales, a los que inventaron todo este proceso, a someterse al detector de mentiras de la justicia internacional, justicia internacional a la que acudiré para restablecer todos mis derechos", advirtió.



Remarcó que tuvo que "salir del país por motivos de una persecución política gestada desde la oposición y del propio Gobierno", luego de haber sido fiscal del denominado caso Terrorismo.



El pasado 16 de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas en Santa Cruz, donde Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano); Árpád Magyarosi (húngaro-rumano); y Michael Martin Dwyer (irlandés), fueron acribillados y murieron durante el asalto. Asimismo resultaron detenidos Mario Tadic (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), que quedaron en libertad luego de autoinculparse.



Entonces el gobierno manifestó que se trataba de una supuesta célula terrorista que pretendía separar a Santa Cruz del resto del país.



"Yo no podía ser cómplice de los asesinatos que se cometieron en el hotel de las Américas de los tres extranjeros. Como consecuencia del conocimiento de estos asesinatos y de las extorsiones que cometían funcionarios de Gobierno a ciudadanos de Santa Cruz y de Beni, se genera una serie de amenazas contra mi persona y mi familia", dijo este miércoles Soza.



También hizo mención a un supuesto "falso proceso" por el delito de extorsión que gestó el Gobierno en su contra a través del abogado Carlos Subirana, Raúl García Linera (hermano del Vicepresidente Álvaro García Linera), Carlos Núñez del Prado (familiar del exsenador Antonio Peredo, ambos ahora fallecidos) y otros miembros del poder Ejecutivo.



Soza llegó a Brasil el 6 de marzo de 2014, escapando del proceso que la Fiscalía le había abierto por presunto incumplimiento de deberes en el caso terrorismo, tras la difusión de audios con su voz en la que mencionaba al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y a Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, en actos de extorsión a empresarios y cívicos investigados.