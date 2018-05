Arrestan a 12 funcionarios de la CNS y del Hospital de Clínicas acusados de corrupción

Tráfico de pacientes, cobros por servicios inexistentes y atenciones irregulares son investigados

Miércoles, 23 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: El Hospital Obrero de La Paz. Foto: Erbol.

Autoridades policiales procedieron ayer en la tarde con la captura de 12 funcionarios, entre médicos y técnicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) y del Hospital de Clínicas de La Paz, a quienes se los acusa de cometer actos de corrupción en unidades de oncología de ambos nosocomios.



"El Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia llevó a cabo dos operativos en los dos hospitales y se procedió al arresto de 12 implicados en venta de servicios a particulares", informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Johnny Aguilera, en contacto con los medios.



Horas antes, la presidenta de la Asociación de Familiares y Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, denunció que en los últimos días se descubrió que más de 4.000 pacientes fueron "estafados" al pagar montos que van desde los 1.320 bolivianos por el uso de un equipo que permite localizar tumores, pero que ya no funciona hace varios años.



Además, se conoce que funcionarios del Hospital de Clínicas se encargaban de llevar pacientes al Hospital Obrero, dependiente de la CNS, para realizar tratamientos a personas que no están aseguradas.



"Las víctimas relatan que habían recibido un tratamiento que fue pagado de manera particular, es decir, se utilizaron bienes y servicios del Estado en servicios particulares y los fondos fueron a parar a bolsillos también particulares", indicó el jefe policial.



Entre los arrestados se encuentran seis funcionarios del Hospital Obrero y seis del Hospital de Clínicas, quienes fueron conducidos hasta dependencias de la FELCC para que brinden su versión de los hechos.



Hasta la emisión de esta nota, los detenidos continuaban prestando sus declaraciones informativas.



Según Aguilera, este ilícito tendría una data de 20 años y algo que sería comprobado en base a los registros que existen en los hospitales mencionados.