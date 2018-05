Crece el descontento

Nuevo Palacio en la mirada de todos

Polémica. Suman las voces criticando el nuevo edificio donde vivirá el presidente Evo Morales.

Miércoles, 23 de Mayo, 2018

El nuevo Palacio de Gobierno que impulsa el oficialismo, se mantiene en la mirada de todos.

Después de la oposición y de que el nuevo Cardenal Toribio Ticona, observaran los lujos y el gasto que implica la obra, suman las voces observando el nuevo Palacio.

El edificio consta con 26 pisos, en el número 24 está la suite presidencial, la misma que según salió a la luz pública cuenta con sauna, jacuzzi y sala de masajes y tiene una dimensión de 1.068 metros cuadrados.

Observaciones. Seguido de la observación que hizo el cardenal el pasado lunes, el monseñor Nicolás Castellanos en Santa Cruz, también se pronunció sobre el tema.

Considera que convertir el nuevo Palacio en un hospital Oncológico, sería de mucho beneficio para quienes sufren de cáncer.

Asegura que en el país mueren alrededor de 14 mil niños por la enfermedad del cáncer. "Los pobres que tienen cáncer necesariamente tienen que morir, porque no tienen derecho a la quimioterapia. Necesitamos gestos buenos de los Gobiernos, gestos de humildad y sinceridad, unirse para buscar el bien de todos los ciudadanos", manifestó.

Recordó uno de los recientes mensajes del papa Francisco en el que hace énfasis a vivir beneficiando a los demás. "No podemos hablar de pobreza y vivir como faraones. Si somos ciudadanos normales a todos nos sorprende esa millonaria inversión en la casa del pueblo. Eso va en contra del sentido común, de la buena humanidad y la justicia social, no tenemos que despilfarrar dinero", añadió.

A esta posición se sumó Roberto De la Cruz, líder del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), quien señaló que la inversión fue innecesaria y que se debió ocupar para proyectos u otras obras de beneficio a los bolivianos y no a una persona en particular.

Polémica por jacuzzi. La revelación de las comodidades que tendrá la suite presidencial en el nuevo Palacio, generó discusiones y entredichos entre opositores y oficialistas.

Según un diario paceño, la suite del presidente Morales equivale en tamaño a 17 viviendas sociales de las que entrega el mismo Gobierno central y que además y podría albergar a 61 familias.

El senador del MAS, Ciro Zabala, dijo que hay cientos de bolivianos que gozan de esos servicios,

"Jacuzzi tenemos muchos en nuestros domicilios. Un jacuzzi es una piscina de hidromasaje y lo tienen cientos de bolivianos. Conozco empresarios muy prósperos, gerentes de empresas de muy alto nivel o conozco casas en cuyo domicilio existan saunas, tinas de hidromasajes y esas cosas", subrayó el legislador del MAS.

Sin embargo, la respuesta no se dejó esperar, porque el líder opositor de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, salió a responder al legislador. "No conozco a empresarios bolivianos que tengan jacuzzi, gimnasio y sauna en sus lugares de trabajo, he visto en alguna publicación que los jeques árabes y los reyes tiene esa cosas en sus oficinas", dijo el líder opositor.

36 Millones

De dólares es el costo del nuevo Palacio de Gobierno de Evo Morales.

20 Millones

De dólares por año gasta el dinero en alquileres, según el MAS.