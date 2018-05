Hoy leerán la sentencia íntegra de la condena

Extradición del exfiscal Soza depende de Brasil

Procedimiento. Gary Prado explica que Marcelo Soza fue enjuiciado por tres delitos comunes y no por una situación política.

Miércoles, 23 de Mayo, 2018

Hoy se leerá la sentencia de condena del exfiscal Marcelo Soza.

La extradición del exfiscal Marcelo Soza de Brasil a Bolivia dependerá de la determinación del vecino país.

Soza enfrentó un proceso por hechos de corrupción y extorsión bajo los delitos de concusión, uso indebido de influencias y concurso real.

Una de las víctimas fue Zvonko Matkovic Fleig, padre de Zvonko Matkovic Ribera, quien fue involucrado en el bullado caso Rózsa que sigue vigente.

Pasos. Gary Prado, abogado defensor de Matkovic, informó que hoy será la lectura oficial de la sentencia de 12 años de cárcel que se determinó días atrás para el exfiscal Soza.

Señaló que pasado esto, la sentencia debe traducirse en el idioma portugués para recién ser presentado por la vía diplomática a las instancias correspondientes del vecino país Brasil.

Soza fue beneficiado formalmente con la condición de asilo desde diciembre del año pasado.

Condición de asilado. Soza se encuentra actualmente con asilo político en Brasil, después de haber denunciado en dicho país persecución política en su contra en Bolivia.

En ese sentido, Prado, recordó que Bolivia forma parte del Tratado de Extradición de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), en donde se establece que no procede la extradición para los casos de delitos políticos.

Sin embargo, aclaró que si bien Soza denunció persecución política en su contra y fue beneficiado con el asilo, en este caso particular, él está procesado por delitos comunes de corrupción y no por hechos de índole políticos, lo que no amerita la aplicación del Tratado de Extradición. "En este caso, se tendría que suspender su situación de asilado y analizar su extradición, pero es una decisión netamente de las autoridades de Brasil", remarcó el jurista.

90 Mil dólares

Es el monto de la extorsión que denunció Matkovic para que no involucraran a su hijo en el caso Rózsa.