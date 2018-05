Alcaldía y micreros ratifican posición, no hay acercamiento

Transporte marchará contra restricción en la Grigotá

Sector. Mientras la comuna confirmó que mantendrán prohibición. Los micreros tendrán asamblea de los 4 sindicatos. Analizan acciones legales por ley de cuarentena.

Miércoles, 23 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Reunión. Se levantó abruptamente ante la falta de acercamiento.

Los transportistas se reunieron ayer con las autoridades del Concejo Municipal para intentar llegar a un acuerdo en su solicitud de levantar la restricción de circulación por la avenida Grigotá. Sin embargo, finalmente no tuvieron acercamiento con la autoridades y se retiraron de la sesión. Ambos lados ratificaron sus posiciones iniciales. Ante ello, los transportistas se declararon en emergencia y hoy tendrán una asamblea para determinar las acciones que asumirán. Adelantaron que marcharán. Mientras la Alcaldía aseguró que continuará con la restricción.

Posiciones encontradas. El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans), Ronald García, indicó que la Alcaldía no socializa con el sector y solo se limita a imponerles prohibiciones. Por ello, adelantó que hoy se reunirán los dirigentes de los sindicatos 21 de Mayo, 24 de Septiembre, Santa Cruz y el Andrés Ibáñez, para determinar hora y lugar de la marcha.

Otro dirigente de transporte, Aldo Terrazas, señaló que el municipio no cuenta con un plan de transporte y que está asumiendo "políticas improvisadas". "¿Cómo en una avenida tan grande se puede retirar al transporte público y derivarnos a calles pequeñas?. ¿Cómo se puede crear una ciclovía en una ruta tan concurrida?. Lo que quieren es crear un parquimetro y cobrar. Vemos una actitud prepotente en las autoridades". indicó.

El secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, insistió que tienen un estudio de todas las líneas de transporte y que si brindaran un servicio adecuado ni se tendría que debatir el tema. Agregó que en reiteradas ocasiones se los convocó a dialogar.

En la Ley de cuarentena aprobada a inicios de este mes la Alcaldía estableció la prohibición de circulación de transporte por las calles aledañas a estos centros. Además, el lunes presentó un plan definitivo de circulación por la avenida Grigotá, entre 1er y 2do Anillo, en el que se fijaba que solo circularán vehículos particulares. Igual anunció la creación de una ciclovía y un área de parqueo.

Advierten retirar sus unidades de los mercados nuevos. Terrazas, advirtió que si no son atendidos retirarán sus líneas de micros que ya transitan por los nuevos mercados. Ante esto, el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, señaló que si retiran sus unidades otorgarán permiso para que el transporte libre cubra esas rutas.

La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó "dicen que no van a acatar las leyes. El dueño de las calles es el gobierno municipal se está haciendo un transporte adecuado y se continuará".

Por su parte, Terrazas indicó que no intentarán ingresar a la fuerza a la Grigotá pero no descartan acciones legales contra la Ley de cuarentena por coartarles el derecho al trabajo. "Nos tienen totalmente confundidos. Somos como sus globos de ensayo. Tenemos que andar viboreando por calles pequeñas. Lo mismo intentaron hacer en el Plan Tres Mil y tuvieron que levantar la medida porque no tienen un plan serio", dijo.

Hoy marchan dueños de negocios. El dirigente de los dueños de negocios, Juan Céspedes, confirmó que hoy marcharán a las 8:00 hacia el Concejo Municipal para pedir que más líneas de transporte pasen por la Grigotá porque la restricción les perjudica en sus ventas.

1,5 Por ciento

del total del parque automotor afirmaron ser los transportistas.

400 Mil

vehículos circulan por la capital cruceña.

Ambulantes siguen en calles de la Ramada

Los comerciantes ambulantes siguen en algunas calles del antiguo mercado La Ramada.

Son retirados momentáneamente en los operativos que realiza la Alcaldía, pero a los pocos minutos vuelven. Aceras y calles finalmente no logran ser despejadas del todo.

Desde finales de la anterior semana la Alcaldía realiza operativos en diversos mercados, pero los comerciantes se avisan rápidamente, gritando "batida" y sus compañeros recogen lo más rápido que pueden sus mercaderías que instalan sobre carpas en el piso. Ayer por las calles Amboró y Sutó se observaron a varios ocupando el espacio público. Recientemente la Alcaldía aprobó una norma en la que se fija que la mercadería decomisada no será devuelta.