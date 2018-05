Medida preventiva

Vacuna debe aplicarse en centros de salud cercanos

Influenza. Solamente se han inmunizado a casi 152.000 personas en Santa Cruz.

Miércoles, 23 de Mayo, 2018

Hasta el día de ayer, en Santa Cruz se había vacunado contra la influenza a 151.956 personas, de las cuales poco más de 103.000 fueron de la capital cruceña y mientras que 48.000 eran de las provincias. Ante esta situación; Joaquín Monasterio, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña, dijo que las personas que pertenecen a los grupos de riesgo; deben acudir a los centros de salud de sus zonas a vacunarse ya que aún se cuenta con una importante cantidad de dosis.

No hay vacunas en algunos centros. En un recorrido que realizó un equipo de El Día por algunos centros de salud, las vacunas se habían terminado. Ante esta situación Monasterio dijo que algunos de estos establecimientos, fueron visitados por una gran cantidad de personas, incluso gente que no es del barrio, lo que ha generado que se agoten las dosis. "Entonces no es porque faltan vacunas, sino porque ha habido una tendencia a asistir a un determinado centro, como por ejemplo el Elvira Wunderlich, donde ha asistido incluso gente de otras redes de salud".

Finalmente agregó que estos centros donde faltan dosis serán reabastecidos.

A nivel nacional. En tanto, Ariana Campero, ministra de Salud, informó el trabajo que se realiza con las redes, desde el ministerio y del PAI, es intenso para llegar a la mayor cantidad de personas que son parte de los grupos de riesgo que deben recibir la vacuna para protegerse de la influenza, añadió.

200 Mil

Personas fueron inmunizadas contra la influenza en Bolivia.