Hoy la Fejuve saldrá en una marcha

Inician protestas por reajuste tarifario a la electricidad

Diputados. Opositores piden al Ministro de Energías presentar un informe oral al pleno de la Cámara Baja sobre el incremento.

Miércoles, 23 de Mayo, 2018

El rechazo al reajuste tarifario a la electricidad anunciado en días pasados por el Ministro de Energías Rafael Alarcón, cada vez es más grande por parte de la población que se verá afectada, es por ello que la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Santa Cruz, hoy iniciará protestas para pedir que esta medida quede sin efecto ya que también repercutirá en el servicio de agua potable. A partir de las 8 de la mañana se iniciará una marcha que partirá desde la plaza del Cementerio General, la misma que llegará hasta la plaza 24 de Septiembre.

Defenderán la economía del ciudadano. Omar Rivera, presidente de la Fejuve, indicó que si no se le pone un freno a estas medidas dictadas por el Gobierno, se le va a seguir metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos. "Hemos conversado con la CRE y nos dicen que deben obedecer al Gobierno. No lo podemos permitir y estamos obligados a defender a nuestro pueblo y a su economía, si hoy no lo paramos se le va hacer costumbre el elevarnos los costos que nos va a afectar a todos", expresó el dirigente vecinal.

Anuncian bloqueo de carreteras. Por otro lado, Abad Lino, representante de la otra Fejuve de Santa Cruz, a tiempo de manifestar el rechazo por este reajuste, indicó que si la medida no es suspendida, se verán obligados a tomar medidas como el bloqueo de carreteras hasta que sean escuchados, además indicó que el Ministro de Energías debe renunciar a su cargo.

Pedirán un informe oral al ministro Alarcón. Por su parte el diputado opositor, Wilson Santamaría, informó que se convocará al ministro de Energía, Rafael Alarcón, para que presente un informe oral al pleno de la Cámara Baja sobre el ajuste de las tarifas de energía eléctrica. "Hemos decidido convocar al ministro de Energía, Rafael Alarcón Orihuela, para que responda de forma técnica y no política cuáles son las razones que justifica esta alza en las tarifas", dijo Indicó que según el reglamento de la Comisión de Economía Plural, Industria y Energía se fijará hora y fecha para que Alarcón presente el informe oral.

A veces hay consumos excesivos por problema de medidor. Desde la CRE, indicaron que los usuarios que detecten un consumo alto deben apersonarse por cualquiera de las oficinas de CRE y asentar un reclamo, con lo cual se realizará la inspección in situ. "Brigadas de CRE realizarán una inspección en su domicilio verificando el estado del medidor, la lectura, realizarán un levantamiento de carga de sus equipos con lo cual se tendrá un informe técnico de las razones del consumo", indicaron.

2 Veces

al año las autoridades realizan un reajuste eléctrico acorde a la inflación.