La Paz

Municipalidad y policias intervienen una corrida de toros que pretendían realizar en Callapa

Martes, 22 de Mayo, 2018

En medio de protestas de vecinos del sector, comuna paceña y policía intervinieron este martes una Corrida de Toros en Callapa, práctica que está prohibida en el Municipio de La Paz por La Ordenanza Municipal Nª 511/2005.



El operativo se realizó desde el mediodía de hoy y contó con la participación de funcionarios de la Guardia Municipal, la Intendencia, Zoonosis y de otras instancias municipales junto a Pofoma, donde se logró interceptar un camión que transportaba a nueve toros que iban a participar de la actividad no permitida.



"En la aplicación de la Ordenanza Municipal Nª 511/2005 que tiene relación con la Ley Nª700 que prohíben este tipo de actividades, hemos acudido a este sector, evidentemente hubo un momento de conflicto con quienes estaban en el sector pero se logró persuadirlo", aseguró el Sub Alcalde de San Antonio, Miguel Ayala.



Luego del operativo y ante la resistencia de vecinos, las autoridades municipales y dirigentes vecinales firmaron un compromiso a fin de que la actividad no se desarrolle y que los animales fuesen llevados de vuelta, a buen resguardo, a su lugar de origen Achacachi.



La intención de los funcionarios ediles de trasladar a los animales a instalaciones de la Comuna fue obstruida por un grupo de vecinos, algunos en estado de ebriedad, que protestaron y cuestionaron la presencia de las autoridades municipales y policiales.



El comandante de la Guardia Municipal, mayor Franz Santander, refirió que los vecinos del lugar desconocían la norma municipal y nacional, por eso pretendían llevar adelante dicha actividad.



Algunos vecinos de Callapa denunciaron que este tipo de actividades se realiza en distintas zonas de la ciudad de La Paz de acuerdo a sus usos y costumbres y cuestionaron que solo a ellos se los impida desarrollarlas.



"Nos alegra de Callapa esté realizando su fiesta en honor al Señor del Espíritu Santo, pero este tipo de actividades no corresponde al tiempo en el que estamos viviendo", apuntó el Sub Alcalde.



Las corridas de toros, peleas de gallos y actividades similares están prohibidas en el territorio nacional en cumplimiento de ley que regula y brinda los instrumentos de control necesario para la tenencia y protección de animales.



Callapa corresponde al Distrito Municipal Nª 17 parte del Macro Distrito Nª 4 de San Antonio de la ciudad de La Paz, sector que el 26 de febrero de 2011 sufrió un mega-deslizamiento sin pérdidas humanas, donde al menos 400 casas se vieron afectadas.