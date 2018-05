Atleta Irusta pide a Evo que destituya al ministro de Deportes por incompetente y mediocre

Irusta felicita al Presidente por la infraestructura lograda para los Odesur, pero le recuerda que sin deportistas 'toda esa infraestructura es un derroche de dinero'

Martes, 22 de Mayo, 2018

La atleta boliviana especializada en la marcha, y radicada en Argentina, Giovana Irusta, solicitó al presidente Evo Morales que destituya al ministro de Deportes, Tito Montaño, por incompetente y mediocre, ya que con sus acciones solo maltrata, ignora y desprecia al deporte y a los deportistas nacionales.



Irusta expone en una carta de tres páginas dirigida a Morales, y al que solicita audiencia, la falta de idoneidad del ministro en el cargo y los pormenores que atraviesan los deportistas bolivianos de élite, sin recursos y apoyo estatal para participar de diferentes eventos regionales y mundiales, y que finalmente al no ser oídos en el país deben optar por el apoyo de otros países a los que actualmente representan.



Por las razones expuestas “le solicitamos con todo respeto (Presidente) el cambio de esa autoridad (Ministro de Deportes) inmediatamente. Los deportistas estamos cansados de su mediocridad, creemos que podemos llegar lejos y ser los mejores, pero con ayuda y conocimiento de una persona idónea, competente, con capacidad, con visión de futuro, y sobre todo que conozca nuestra realidad como deportistas, nos respete, y pueda tomar las medidas necesarias para empezar a caminar, en lugar de seguir hundiéndose él y hundirnos a nosotros con él”, se lee en parte de la carta de Irusta.



La atleta le recuerda a Morales que fue ella la primera deportista en apoyarlo y confiar en él, y que además trabajó, junto a otros, en la creación del Ministerio de Deportes, que ahora avanza con una visión “totalmente equivocada” con la dirección de Montaño.



La deportista califica al ministro de “ignorante importante” que dirige sin saber “nada de nada de deporte”. “Llegando incluso a denigrarnos diciendo que solo estaríamos para ponernos el uniforme porque no habíamos sido competitivos o porque habíamos estado en contra de los juegos, según él”.



El domingo, el ministro de Deportes expresó que de los 620 atletas registrados para los Juegos Suramericanos 2018 (Odesur), “muchos de ellos no son competitivos”.



Sin embargo aclaró que el Gobierno destinó Bs 214 millones para garantizar la presencia de los deportistas nacionales en el compromiso.



Las declaraciones de Montaño surgieron luego de que en los últimos días, algunos atletas nacionales mostraran su desaliento por no haber recibido apoyo del gobierno nacional. Varios de ellos declararon haberse entrenado por su cuenta, sobre todo los inscritos en disciplinas menos practicadas.



Bolivia organiza los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 en su décima primera versión, que iniciará el 26 de mayo. Se trata del evento polideportivo más importante de la región sur del continente, en el que participan atletas de los países de Suramérica y algunos del Caribe.



Para garantizar el evento, el Gobierno invirtió, de acuerdo a datos aproximados, alrededor de Bs 1,5 mil millones en infraestructura, la organización como tal, el equipamiento de los escenarios, la preparación del Equipo Bolivia y su participación.



Irusta felicita al Presidente por la infraestructura lograda para los Odesur, pero le recuerda que sin deportistas “toda esa infraestructura es un derroche de dinero”.



“Sin una meta, serán como el centro de alto rendimiento que se construyó en Huarina, y así será en todo el país porque el material humano, que es lo más importante, no existe para el ministro”.



A cuatro días del inicio de los XI Juegos Suramericanos, se conoció que al menos cinco campeones bolivianos no representarán a Bolivia puesto que decidieron cambiar de nacionalidad y viajar a países que les ofrecieron más oportunidades. Mario Mercado y María José Vargas, campeones de raquetbol, participarán en los juegos, pero representando a Colombia y Argentina, respectivamente. Otros bolivianos que no representarán al país son Natalia Méndez, Adriana Riveros (raquetbolistas) y Cristian Morales (tirador).