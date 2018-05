Una vez levantada la cuarentena en La Ramada

Avenida Grigotá estará prohibida para los micros

Datos. Entre 1er y 2do anillo solo pasarán vehículos particulares. Igual se fijan zonas de parqueo rotativo y ciclovías. Transportistas están en emergencia.

Martes, 22 de Mayo, 2018

Actualmente rige una Ley de cuarentena en las calles aledañas al viejo mercado La Ramada, con la que, desde hace días, se prohíbe la circulación de todo tipo de transporte, especialmente sobre la avenida Grigotá. En esta zona, desde ayer se reforzaron los trabajos, se inició con el retiro de los separadores de concreto de la avenida y se presentó oficialmente las modificaciones que se harán. Desde la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana enfatizaron que, al concluir el periodo de cuarentena, dentro de alrededor de 30 días, definitivamente ya no se permitirá la circulación del servicio público, solo de particulares entre el 1er y 2do anillo de la Av. Grigotá. Las modificaciones en este tramo igual contemplan un sector para parqueo rotativo y ciclovías. Todas estas determinaciones fueron rechazadas por dos sectores: los transportistas urbanos y los propietarios de negocios particulares de la zona. Ambos anuncian movilizaciones.

Una para cada sentido de circulación y con capacidad de tres carriles cada una. Según el mapa expuesto, con el retiro de los delineadores de cemento se habilitarán dos vías; una en cada sentido de circulación, que tendrán cada una capacidad para tres carriles, cada una de 3.1 metros. Igual en el plano difundido se observa, a ambos lados, un espacio de 6,3 metros que corresponde al ancho de las aceras. El secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, explicó que las líneas de micros que pasaban por esa avenida serán derivadas solo una cuadra, por lo que pasarán, por ejemplo: por la calle Antonio Suárez de ida al Primer Anillo. "Es una modificación pequeña que se está haciendo para evitar la sobreexposición de bastantes líneas en un solo sector y también la contaminación", insistió. En el plan de modificación igual se contemplan ciclovías de un metro y medio a ambos lados del camellón central. Ribera destacó que estas conectarán a la ciclovía que ya existe hace años sobre la doble vía La Guardia. Otro cambio es la creación de un sector, de 2,1 metros, para parqueo rotativo. Tomando en cuenta ambos lados en total tendrán capacidad para 118 vehículos. Ribera indicó que se distribuirá personal para que se controle que cada conductor parqueará solo dos horas.

Sobre las calles aledañas que antes eran ocupadas totalmente por los puestos de comerciantes, Ribera explicó que se continúa haciendo la evaluación de las redes. "Incorporaremos parte de este perfil dentro de las calles de lo que era el mercado La Ramada. Por ejemplo, con zonas de carga y descarga, zonas de estacionamiento de taxis, zonas para parqueo de los clientes con el mismo concepto de parqueo rotativo", explicó.

Los transportistas tienen audiencia hoy, aunque anuncian movilización desde mañana. El secretario ejecutivo de la Federación de Transporte Cooperativizado de Santa Cruz (Fedetrans), Ronald García, indicó que en conjunto cuatro asociaciones que tienen afiliados que transitan por la Grigotá tendrán una audiencia en el Concejo Municipal pues rechazan la Ley de cuarentena y el anuncio de prohibición definitiva de transporte público por la Grigotá. "Nos deben garantizar los canales de transporte por la Grigotá o sino no descartamos movilizaciones. No nos pueden cerrar una avenida principal", advirtió. La audiencia, según los transportistas es para las 9:30. Solo Fedetrans tiene 10 líneas que transitan por la Grigotá. Tienen otra cantidad los sindicatos 21 de Mayo, 24 de Septiembre, Santa Cruz y el Andrés Ibáñez. Ya la anterior semana, el dirigente de los transportistas urbanos, Aldo Terrazas, se declaró en emergencia y dio un plazo de 48 horas para suspender la cuarentena, este tiempo concluyó el fin de semana, por lo que igual anunció marchas desde mañana.

Por su parte, el presidente de los comerciantes con negocios fijos en La Ramada, Juan Céspedes, anunció que marcharán mañana, a las 8:00, hasta el Concejo para pedir se suspenda la cuarentena porque, con la medida, sus afiliados disminuyeron sus ventas hasta un 50%. No se descartan acciones legales contra la Alcaldía, por coartar el derecho al trabajo, indicó Céspedes.

Algunos ambulantes siguen en la antigua Ramada. En algunas calles de la antigua Ramada se observó aún a comerciantes ambulantes, especialmente los que venden ropa y alimentos. Aunque igual ayer durante todo el día hubo operativos de retiro en distintos mercados. Los controlen continuarán hasta lograr el objetivo propuesto.

Punto de vista

"Tiene que pasar una o dos líneas por la avenida Grigotá, no se puede sacar a todas"

Se pasan de un extremo a otro. Primero dejan que todas pasen por ahí y ahora de golpe, combatiendo a los mercados, le quitan todas las líneas. Es un absurdo. Esa es una vía principal para el transporte público. No tiene sentido. En segundo lugar hacer una ciclovía en una vía donde hay alto tráfico que no está ligada a una red de ciclovía no es correcto. Primero queremos ver un proyecto con una red. ¿De qué sirve hacer unas cuadras de ciclovía y después se acaba?. Pienso que ha sido bueno sacar a muchísimas líneas que pasaban sin necesidad pues desviaban sus rutas para ir al mercado. Pero ahora sí que haya algunas líneas que vengan de la doble vía La Guardia y pasen por la Grigotá y sigan... Tienen que haber una o dos líneas que pasan por ahí y eliminar todas las otras que pasaban nomás por capricho. Tienen que dar un servicio público.

Es lo que hemos planteado siempre: van por las avenidas principales las líneas de transporte. Cada avenida tiene que tener sus líneas de transporte, dijo.

Fernando Prado

Urbanista