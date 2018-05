Servicio a grupos especiales

Recojo de basura, nueva tasa para mercados, 'super' y por llantas

Medida. Se estima que desde el próximo mes se cobrará un monto diferenciado para estos tres rubros.

Martes, 22 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Acumulación. En la ciudad hay distintos puntos de acumulación de llantas.

Desde la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz) confirmaron que desde junio se estima que comenzará a correr la tasa por recojo de basura para los mercados municipales, tanto los recientemente inaugurados como para los nuevos. Además de esto, informaron que se crearán dos tasas: una para el recojo de llantas y otra para el servicio de mercados privados o supermercados. Asimismo aclararon que el precio de recojo domiciliario se mantendrá igual.



Nuevas tasa para recojo de llantas no será para las gomerías. Como se publicó el pasado sábado, la tasa de recojo de mercados variará, en función a las características del centro de abastecimiento, entre 1 a 3 bolivianos al día y se aplicará desde junio. Actualmente en total en los diversos mercados se recoge al día 350 toneladas. El gerente general de Emacruz, Johnny Bowles, agregó que otra tasa que se está solicitando crear es la de recojo de llantas, aunque aclaró que esta no la pagarán las gomerías, sino que será un nuevo impuesto directamente a los propietarios de vehículos. Aunque no quiso referirse a montos, explicó que el pago variará en función del tamaño de la llanta y el rubro del vehículo: particular, de servicio público o transporte pesado. "Un vehículo (particular) hace cambio por lo menos una vez al año, los taxistas cambian dos veces al año. A ellos que generan la basura les vamos a cobrar por ejemplo cinco bolivianos por llanta", señaló. El secretario Municipal de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), Joaquín Crapuzzi, aclaró que el cobro no se puede adicionar al pago de impuestos de vehículos pues este monto ya es fijo, por lo que se debe crear un nuevo impuesto anual. Una última tasa, es el pago diferenciado para supermercados u otros comercios que generen bastante basura. Bowles aclaró que para aplicar todos estos cobros aún la Dirección de Políticas Tributarias dependiente del Ministerio de Economía, debe dar su visto bueno y luego el Concejo Municipal debe aprobar una Ley.

Retirarán las carretas de circulación. Bowles aclaró que igual se elabora una Ley para retirar de circulación las carrozas a tracción animal que generalmente son las que transportan la basura a los microbasurales. "Ya se tiene un avance de 95% en esta Ley", dijo. Agregó que la ley igual viabiliza el decomiso de los caballos para que reciban tratamiento, pues la mayoría están en mal estado.