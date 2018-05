Fiscalía le apertura dos procesos, penal y administrativo

Discriminación, relevan a fiscal de funciones

Denuncia. En un audio que se grabó en el celular de la abogada, el fiscal Mario Mercado se dirige con insultos y calificativos irreproducibles.

Martes, 22 de Mayo, 2018

Faltas gravísimas y discriminación serán los procesos que deberá afrontar, administrativa y penalmente el fiscal de materia, Mario Mercado Justiniano, por insultar y denigrar a la abogada María Luisa Lizarazu en un audio que se hizo viral en las redes sociales. El pasado 15 de mayo, la profesional fue contratada para asistir un caso de accidente de tránsito que dejó un fallecido y dos heridos en el municipio de Cabezas. La denuncia afirmó que al día siguiente se trasladó para interiorizarse del caso debido a que había un aprehendido y supuesto responsable del hecho.

Una llamada inoportuna. Lizarazu indicó que a las 9:30 se apersonó hasta la oficina del fiscal y este no se encontraba y lo llamó desde su celular. En su grabador de voz se puede escuchar que Mercado le pide a la abogada le pase el teléfono a su asistente, a quien le indicó con un insultó dirigida hacia la profesional se aleje de ella. "Separate de la i... de m...". Posterior increpó a su asistente sobre qué caso en particular era, volviendo a insultar a Lizarazu, pero esta vez de vieja 'e m..... Después de interiorizado del caso cerró la conversación calificándola de c.... 'e m... y que le comunique que en breve iba a solucionar su problema.

Denuncia formal. La abogada dijo a los medios que Mercado la humilló como profesional tratándola de manera despectiva sin tener el mínimo respeto como madre ni como mujer. "Esto no puede quedar así, voy hacer prevalecer la Ley 045, basta de discriminación. Mi único delito fue preguntar la hora de la cautelar del caso de mi cliente, si así trata a una profesional, imagínese a una mujer que vende mocochinchi qué le espera", dijo la mujer indignada.

Sus procesos. El fiscal de distrito en Santa Cruz, Freddy Larrea, dijo que se instruyó se inicie un proceso penal por discriminación contra su colega Mario Mercado. Aclaró que no se pudo solicitar su carta de agradecimiento debido a que es un fiscal institucionalizado y para su destitución debe ser sometido a un proceso disciplinario. Sin embargo, subrayó que Mercado fue relevado de sus funciones y su cargo fue ocupado por la fiscal Karla Barrón mientras demore su proceso. Ayer por la tarde, la abogada presentó su denuncia formal contra Mercado. Su abogado, Fernando Encinas, dijo que van adherir al proceso iniciado por la Fiscalía.

3 Fueron

las ocasiones en el audio que el fiscal se refirió groseramente.